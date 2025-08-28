„Prezydent wetując, jednocześnie zgłasza swoje projekty ustaw, które wetowane ustawy poprawiają. Określiłbym to jako program ‘Weto Plus’, to znaczy, że weto, ale plus, to pozytywny program rozwiązania tego tematu” - wskazuje politolog dr Andrzej Anusz w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Prezydent Karol Nawrocki mocno rozpoczął prezydenturę, pokazując swoją moc koalicji rządzącej. Głowa państwa zawetowała kilka kluczowych dla rządzących ustaw, które w jego ocenie nie były dobre dla Polski, a także pokazała, że jest twardym graczem podczas ostatniej Rady Gabinetowej, gdzie nie szczędziła słów krytyki wobec koalicji 13 grudnia.
Mocny prezydent
Pytamy politologa dr. Andrzeja Anusza o to, jak patrzy na tak zdecydowany początek sprawowania swojej funkcji przez Karola Nawrockiego.
Jest początek kadencji nowego prezydenta i w zasadzie prezydent Karol Nawrocki chce ustawić taką nową praktykę polityczną, pokazać się jako mocny prezydent, mający mandat społeczny…
