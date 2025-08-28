Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że z trzecią zagraniczną wizytą - po podróży do USA i Watykanu - prezydent Karol Nawrocki złoży w stolicy Litwy - Wilnie, skąd wprost uda się do Finlandii.
Pierwszą wizytę zagraniczną - 3 września - prezydent Nawrocki złoży w Waszyngtonie; spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Drugą wizytę Nawrocki złoży 5 września w Watykanie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV.
Przydacz poinformował na konferencji prasowej, że trzecią wizytę zagraniczną prezydent złoży w Wilnie, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. - Prezydent zdecydował, że uda się do naszego bliskiego sąsiedztwa. W poniedziałek złoży wizytę w Wilnie, w stolicy Litwy i będzie rozmawiał z prezydentem Republiki Litewskiej, prezydentem Neusedą - dodał minister.
Jak zaznaczył, ten wybór ma „bardzo wyraźny, symboliczny aspekt”, zarówno dlatego, że jest to stolica naszego „sąsiada, bardzo bliskiego sojusznika i partnera”, ale również dlatego, że to miasto noszące na sobie historię, bardzo dobrej współpracy polsko-litewskiej przez kilkaset lat, kiedy tworzyliśmy Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Przydacz zapewnił, że współpraca polsko-litewska „to nie tylko przeszłość, ale także i teraźniejszość”. Jak mówił, to m.in. współpraca w zakresie polityki bezpieczeństwa, współpraca gospodarcza. Dodał, że w trakcie wizyty w Wilnie „nie może zabraknąć także i spotkania (prezydenta) z Polakami na Wileńszczyźnie”.
Z Wilna do Finlandii
Minister poinformował, że z Wilna prezydent uda się do Finlandii, gdyż „chce rozmawiać z prezydentem (Alexandrem) Stubbem”. Przydacz przypomniał, że prezydenci już się znają i wielokrotnie rozmawiali telefonicznie. Jak zauważył, Finlandia jest dla nas ważnym partnerem i sojusznikiem, jest także jednym z „ważniejszych państw wschodniej flanki NATO” i ma również „doskonałe relacje ze Stanami Zjednoczonymi”.
Po południu na zaproszenie Karola Nawrockiego do Warszawy przyjadą: prezydent Litwy - Gitanas Nauseda, prezydent Estonii - Alar Karis, prezydent Łotwy - Edgars Rinkevičs oraz premier Danii Mette Frederiksen. Marcin Przydacz poinformował, że w formie wideorozmowy dołączy do nich prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738940-aktywna-prezydentura-przydacz-wizyty-w-wilnie-i-finlandii
