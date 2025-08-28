Polska jest liderem NATO pod względem nakładów na obronność w relacji do PKB - podkreślił w wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, Polska nie tylko angażuje się finansowo, ale przede wszystkim stawia na nowoczesne uzbrojenie.
Polska jest liderem NATO pod względem nakładów na obronność w relacji do PKB! Według najnowszego raportu Sojuszu w 2025 roku osiągniemy najwyższy wynik w całym NATO. Raport jasno wskazuje, że Polska nie tylko angażuje się finansowo, ale przede wszystkim stawia na nowoczesne uzbrojenie, co przekłada się na realne zdolności obronne
— napisał wicepremier na platformie X.
Jak podkreślił, polski wynik „to efekt świadomej strategii rządu”. Wskazał, że nasz kraj jest „mocnym filarem bezpieczeństwa w Europie”.
Z raportu opublikowanego przez NATO wynika, że Polska jest liderem pod względem nakładów na obronność w relacji do PKB. W tym roku Polska wyda na ten cel 4,48 proc. PKB. Druga jest Litwa, która na zbrojenia planuje przeznaczyć 4 proc. PKB, a trzecia - Łotwa z wynikiem 3,73 proc. PKB. Spośród 32 państw członkowskich NATO ponad 3 proc. PKB na obronność przeznaczą także: Estonia, Norwegia, Stany Zjednoczone i Dania. Wszyscy członkowie Sojuszu wydadzą w tym roku co najmniej 2 proc. PKB na ten cel.
Cel wydatków obronnych
Obecny cel wydatków obronnych, ustalony z inicjatywy USA na tegorocznym szczycie NATO w Hadze, jest bardziej ambitny, bo zakłada osiągnięcie poziomu 5 proc. PKB. 3,5 proc. to bezpośrednie wydatki wojskowe, a pozostałe 1,5 proc. to inwestycje związane z bezpieczeństwem, np. z cyberbezpieczeństwem i budową infrastruktury, która będzie wykorzystywana w czasie pokoju i będzie niezbędna w razie potencjalnego konfliktu.
Z opublikowanego zestawienia wynika, że Polska w NATO jest liderem także w kwestii wydatków na sprzęt wojskowy. Stanowią one 54,5 proc. całkowitych inwestycji kraju na obronność. Na kolejnych miejscach są Luksemburg (53,5 proc.) i Finlandia (46 proc.). Na końcu tej listy znalazła się Belgia, która na sprzęt wojskowy przeznacza tylko 14,5 proc. swoich wydatków na obronność.
mly/PAP
