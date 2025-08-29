Choć prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawy energetyczne, ministrowie Miłosz Motyka i Paulina Hennig-Kloska nie rezygnują. Przepisy wracają tylnymi drzwiami, tym razem w rozporządzeniach i nowych projektach ustaw. „W ten sposób dwa z trzech postulatów zawetowanej ustawy odległościowej zostaną zrealizowane w sposób pozaustawowy” - powiedziała minister klimatu podczas konferencji prasowej.
Jak zapowiedział na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka, w pierwszej kolejności pojawi się projekt zmiany ustawy o ochronie odbiorców energii, zawierający zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych na IV kwartał na poziomie 500 zł za MWh netto, oraz nowe przepisy o bonie ciepłowniczym. Bon ma stanowić wsparcie dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, korzystających z ciepła systemowego, o ile jego koszt będzie przekraczał określone progi.
Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała z kolei zmianę rozporządzenia Rady Ministrów ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Według niej, dzięki tej zmianie będzie można modernizować istniejące turbiny wiatrowe, tak by podnieść ich parametry, w tym moc o 30 proc. GDOŚ już pracuje nad tym - zapewniła. Dodatkowo ministerstwo pracuje nad instrukcjami dla Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu przyspieszenia procedur środowiskowych, towarzyszącym inwestycjom w lądową energetykę wiatrową.
Zawetowane ustawy wrócą w zmienionej formie
W ten sposób dwa z trzech postulatów zawetowanej ustawy odległościowej zostaną zrealizowane w sposób pozaustawowy
— oświadczyła Hennig-Kloska.
W sprawie zawetowanej ustawy o deregulacji w energetyce szefowa resortu klimatu zapowiedziała, że w kolejnej ustawie deregulacyjnej znajdą się cztery z pięciu głównych punktów ustawy, której prezydent nie podpisał. Pojawi się tam ponownie rozwiązanie, podnoszące do 500 kW moc instalacji fotowoltaicznej, dla której nie trzeba będzie zdobywać pozwolenia na budowę.
To był postulat przemysłu, chodziło w dodatku wyłącznie o instalacje off-grid, pracujące na własne potrzeby
— dodała Hennig-Kloska. Pojawią się ponownie inne zawetowane rozwiązania, oprócz podniesienia do 5 MW progu dla instalacji OZE i CHP, od którego należy uzyskiwać koncesję.
Minister Energii zapowiedział też ponowną nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu, która będzie zawierać zmianę przepisów, kwestionowanych przez Komisję Europejską. Zawetowana przez prezydenta nowelizacja wykreślała z ustawy konieczność rezerwowania zdolności przesyłowej na interkonektorze w przypadku utrzymywania zapasów gazu za granicą, co KE uznaje za sprzeczne z europejskimi regulacjami. W zamian wprowadzono zgodę ministra. W uzasadnieniu weta wskazano właśnie te zmiany jako jeden z powodów. Z kolei, według ministra energii, w drugiej kolejności nastąpi duża zmiana całego systemu zapasów obowiązkowych i strategicznych, tak aby uczestnicy rynków ponosili mniejsze koszty ich utrzymywania.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Ważny list do urzędników ws. wiatraków! „Działania podejmowane wbrew ustawie, stanowią rażące naruszenie prawa”
— Bezczelność nie zna granic! Rządzący chcą zignorować prezydenckie weto. Hennig-Kloska chce wprowadzać ustawę wiatrakową rozporządzeniem
— Kolejne weta Karola Nawrockiego! Prezydent nie podpisze ustaw o zapasach ropy i gazu oraz o środkach ochrony roślin
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738934-motyka-i-hennig-kloska-chca-obejsc-weto-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.