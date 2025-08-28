Chaos informacyjny ws. złapania sprawców ataku na Niedzielskiego. Gałecka: "Zostali namierzeni przez policję i wezwani do komendy"

Czytaj więcej
Po pobiciu byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nastąpił pewien chaos informacyjny. Z wypowiedzi mł. asp. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji dla PAP wynikało, iż sprawcy ataku sami zgłosili się komendy policji. Teraz policja tłumaczy, że w istocie zgłoszenie się sprawców na komendę to efekt działań funkcjonariuszy, którzy ustalili ich tożsamość i miejsce zamieszkania.

Panie Januszu Cieszyński, proszę nie zakłamywać faktów. Sprawcy nie zgłosili się „z własnej woli” – zostali namierzeni przez Policję i wezwani do komendy. To efekt skutecznych działań służb państwa, a nie akt dobrej woli bandytów

— podkreśliła Karolina Gałecka, nowa rzecznik MSWiA, zwracając się do posła PiS Janusza Cieszyńskiego.

Zatrzymanie i stawienie się w jednostce Policji sprawców ataku nie było wyrazem dobrej woli z ich strony, ale efektem działań policjantów, którzy w toku czynności ustalili tożsamość napastników i ich miejsca zamieszkania. Policjanci pracujący nad sprawą działali wielotorowo. Jednocześnie w KPP w Siedlcach trwało przesłuchanie świadka, który skontaktował się z osobami podejrzewanymi i przekazał, że Policja zna tożsamość sprawców i będą zatrzymani

— podała z kolei Policja.

Gałecka tłumaczy, dlaczego Kierwiński odebrał ochronę Niedzielskiemu

Gałecka w obszernym oświadczeniu MSWiA tłumaczyła, dlaczego resort kierowany przez Marcina Kierwińskiego odebrał ochronę byłemu ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu.

Były minister zdrowia w rządzie PiS Adam Niedzielski został objęty ochroną SOP 22 maja 2021 roku na czas nieokreślony, otrzymując również zabezpieczenia techniczne w miejscu zamieszkania. Od 9 sierpnia 2023 roku – już po odwołaniu Adama Niedzielskiego ze stanowiska ministra zdrowia – SOP objął go dalszą ochroną na jego wniosek, która obowiązywała do 29 grudnia 2023 roku, mimo że byłym ministrom przysługuje ochrona przez krótki czas po zakończeniu urzędowania. W okresie od 9 sierpnia 2023 roku do 29 grudnia 2023 roku, czyli w ciągu blisko 150 dni, tylko 18 razy funkcjonariusze SOP podejmowali ochronę na prośbę Adama Niedzielskiego. W pozostałe dni były minister zdrowia odstępował od ochrony – zgodnie z art. 5 ustawy o SOP. Należy podkreślić, że ochrona byłego ministra obowiązywała dłużej niż jest to przyjęte standardowo po odwołaniu z funkcji ministra, przy czym nie korzystał z ochrony

— tłumaczyła Gałecka.

W związku z powyższym nie było przesłanek do dalszej ochrony byłego ministra, dlatego zapadła decyzja, że Służba Ochrony Państwa nie będzie realizować działań w tym zakresie. Po wygaśnięciu ochrony SOP każdy obywatel, który czuje się zagrożony – także były minister – ma prawo zwrócić się do policji o ochronę. Według danych służb Adam Niedzielski nie złożył takiego wniosku. Policja nie odnotowała także w ostatnich miesiącach żadnych zgłoszeń o groźbach wobec byłego ministra

— stwierdziła rzecznik MSWiA.

W ocenie MSWiA żaden polityk, niezależnie od partii czy pełnionej funkcji, nie będzie miał w Polsce dożywotniej ochrony wbrew przepisom prawa. Zasady w tym zakresie są ściśle określone. MSWiA pragnie podziękować policji za szybkie i skuteczne działanie wobec sprawców ataku na byłego ministra. Zostali oni zatrzymani w ciągu kilku godzin po zdarzeniu. W sprawnie działającym państwie nie ma i nie będzie tolerancji dla przemocy. Każdy, kto łamie prawo i dopuszcza się przestępczych czynów, poniesie konsekwencje

— dodała.

Zabraliście ochronę w ramach politycznej zemsty mimo, że Adam Niedzielski jej nie nadużywał. Skończyło się pobiciem byłego ministra z powodów związanych z tym, że był ministrem. Przypomnę wam, obłudnicy, że Donald Tusk miał ochronę SOP kiedy nie pełnił żadnej funkcji

— zareagował na powyższe oświadczenie Janusz Cieszyński, poseł PiS.

