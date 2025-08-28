Prezes Bogdan Święczkowski po raz kolejny wezwał Donalda Tuska do opublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Konsekwencje działań szefa rządu ponoszą polscy emeryci.
Prezes TK oczekuje od Donalda Tuska opublikowania orzeczeń m.in. ws. świadczeń emerytalnych. Bez tej decyzji, poszkodowani są Polacy, którzy pobierają świadczenia emerytalne.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski po raz kolejny wezwał Premiera Donalda Tuska do opublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym wyroku z 4 czerwca 2024 r. w sprawie świadczeń emerytalnych. Jak podkreślił, wskutek bezprawnych zaniechań władzy wykonawczej poszkodowani są emeryci, którzy mają prawo do ponownego przeliczenia swoich świadczeń i podwyżki
— podkreśla.
TK: Wykonywanie naszych orzeczeń to prawny obowiązek wszystkich organów państwa
TK przywołuje odpowiedź prezesa ZUS, który poinformował Trybunał, że nie wykonuje jego wyroków z powodu braku ich publikacji przez RCL.
Skierowane w dniu 28 sierpnia br. pismo do Premiera to konsekwencja odpowiedzi, której Trybunałowi Konstytucyjnemu udzielił Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk. Jako powód niewykonywania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i odmowy prawidłowego przeliczenia świadczeń emerytalnych wskazał on brak publikacji tego orzeczenia przez Rządowe Centrum Legislacji
— czytamy.
Trybunał przypomina premierowi, że jego obowiązkiem jest wykonywanie wyroków tej instytucji.
Trybunał Konstytucyjny podkreśla i przypomina, że wykonywanie jego wyroków jest prawnym obowiązkiem wszystkich organów państwa, w tym Prezesa Rady Ministrów i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to wprost z Konstytucji, która jest najwyższym prawem w Rzeczpospolitej
— informuje Trybunał Konstytucyjny.
