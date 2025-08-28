Kuriozum! Beneficjent KPO dla ludzi kultury przeprowadził wywiad z Cienkowską w "GW". Zabrakło pytań o aferę w Instytucie Pileckiego

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

W „Gazecie Wyborczej” ukazał się bardzo obszerny wywiad z minister kultury Martą Cienkowską. Nie padło jednak w nim pytanie o najbardziej medialną w ostatnim czasie sprawę związaną z minister kultury - o aferę w Instytucie Pileckiego. Dlaczego? Być może pewną wskazówką może być tu fakt, że przeprowadzający wywiad Witold Mrozek… otrzymał stypendium finansowane ze środków KPO dla ludzi kultury na projekt o ukraińskim teatrze.

Co ciekawe, w wywiadzie w pewnym momencie pojawiło się pytanie o Instytut Pileckiego. Nie miało jednak żadnego związku z aferą, polegającą na wyrzuceniu przez szefa Instytutu Krzysztofa Ruchniewicza kierowniczki berlińskiego oddziału Instytutu Hanny Radziejowskiej, mimo że teoretycznie powinna być ona chroniona jako sygnalistka. Jej list do minister Cienkowskiej, w którym opisywała nieprawidłowości w Instytucie, wyciekł do Ruchniewicza.

Jeśli chodzi o sytuację geopolityczną, chciałem zapytać o Instytut Pileckiego i jego działania w Ukrainie. Co dalej z Centrum Lemkina, które w czasach rządów PiS działało w ramach Instytutu? To ludzie dokumentujący rosyjskie zbrodnie w Ukrainie, wykonują ważną pracę — a teraz nie mogą działać, ich umowy nie zostały przedłużone

— pytał Mrozek. Było to jedyne jego pytanie związane z Instytutem Pileckiego.

Co ciekawe, beneficjent środków z KPO dla kultury wypytywał Cienkowską za to… o pieniądze z KPO dla kultury, zaniepokojony możliwością ich ucięcia w związku z wybuchem afery KPO.

Wsparciem dla kultury są też pieniądze z KPO. Czy to, co dzieje się wokół pieniędzy w branży HoReCa, wpłynie na KPO w kulturze?

— zapytał Mrozek.

Wnioski na pewno są dobrze weryfikowane. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia pierwszego naboru. Nie wyobrażam sobie, że nagle ktoś zatrzymuje dopływ tych środków, bo jakiś pan na Twitterze napisał, że to jest niedobre

— odpowiedziała Cienkowska.

Na końcu wywiadu można przeczytać, że wywiad przeprowadzono 19 sierpnia. Tymczasem pierwszy tekst Wirtualnej Polski o skandalicznych okolicznościach odwołania Hanny Radziejowskiej z kierowania berlińskim oddziałem Instytutu Pileckiego został opublikowany 15 sierpnia. Stąd brak pytań o aferę w Instytucie Pileckiego w tak długim wywiadzie z minister kultury Martą Cienkowską jest wyjątkowo rażący.

Dziennikarz „GW” ze środkami z KPO

W dzisiejszej GW wywiad z minister kultury Martą Cienkowską (nie, nie ma o aferze w Instytucie Pileckiego). Ale ciekawe jest coś innego. Wywiad przeprowadził red. Witold Mrozek. Jego zainteresowaniami naukowymi jest m. in. ukraiński teatr. Z kolei stypendium z KPO dla ludzi kultury dostał niejaki Witold Mrozek. Na projekt o ukraińskim teatrze. Czy dziennikarz Witold Mrozek, który rozmawia z ministrem kultury, i Witold Mrozek, który otrzymał stypendium z KPO w części kultura, nad czym w praktyce nadzór sprawuje minister kultury, to są dwie różne osoby, które po prostu mają identyczne zainteresowania? Bo trochę nie chce mi się wierzyć, by mogła być jedna… (zadałem o to pytanie panu Mrozkowi - przekażę Wam odpowiedź, gdy ją dostanę)

— napisał na platformie X Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski, współautor publikacji o aferze w Instytucie Pileckiego.

Obiecałem poinformować: pan Witold Mrozek potwierdził, że wywiad z minister Cienkowską przeprowadził dziennikarz, który wygrał w konkursie stypendium finansowane ze środków KPO dla ludzi kultury

— podkreślił w kolejnym wpisie dziennikarz.

CZYTAJ TAKŻE:

Skandal goni skandal! Również środki z KPO przeznaczone na kulturę wydano na absurdalne pomysły. „163 tys. na sceniczny manifest intymności”

Ruchniewicz zemścił się na Radziejowskiej?! Szokujące kulisy afery w Instytucie Pileckiego. Wyciekł list sygnalistki

Cienkowskiej podróż do Australii. Pojechała odzyskać „dziurawego dolara” skradzionego Polsce. Skąd koszt 50 tys. zł?

Tej lawiny łatwo nie powstrzymają! Minister kultury próbuje odciąć się od skandalu Ruchniewicza: „Zarządziłam postępowanie wyjaśniające”

tkwl/wyborcza.pl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych