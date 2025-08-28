Poseł PiS Katarzyna Sójka na antenie Telewizji wPolsce24 odniosła się do ataku na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. „Wiem, że pan minister po urzędowaniu wnioskował o ochronę, ponieważ miał ku temu powody. Wiem od pana ministra Niedzielskiego, że decyzją pana Kierwińskiego odebrano mu ochronę. Na jakiej podstawie i co przekonało pana Kierwińskiego, żeby to zrobić, to nie wiem. Myślę, że powinien to wytłumaczyć” - powiedziała była szefowa tego samego resortu.
Poseł PiS została zapytana o to, czy jako minister zdrowia miała zapewnioną ochronę.
Tego doświadczenia nie mam. Nie miała takich gróźb. Pan minister Niedzielski miał ochronę i wiem, że ona mu towarzyszyła. Miał różne incydenty. Nie wiedziałam, że tej ochrony teraz nie posiada. Okoliczności, o których wiedziałam zdecydowanie wskazywały, iż jest taka potrzeba. Była taka sytuacja w Poznaniu, która była nacechowana agresją…
