TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Sójka o ataku na Niedzielskiego. "Wiem, że pan minister po urzędowaniu wnioskował o ochronę"; "To nie jest przypadek"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Katarzyna Sójka / autor: Telewizja wPolsce24
Katarzyna Sójka / autor: Telewizja wPolsce24

Poseł PiS Katarzyna Sójka na antenie Telewizji wPolsce24 odniosła się do ataku na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. „Wiem, że pan minister po urzędowaniu wnioskował o ochronę, ponieważ miał ku temu powody. Wiem od pana ministra Niedzielskiego, że decyzją pana Kierwińskiego odebrano mu ochronę. Na jakiej podstawie i co przekonało pana Kierwińskiego, żeby to zrobić, to nie wiem. Myślę, że powinien to wytłumaczyć” - powiedziała była szefowa tego samego resortu.

Poseł PiS została zapytana o to, czy jako minister zdrowia miała zapewnioną ochronę.

Tego doświadczenia nie mam. Nie miała takich gróźb. Pan minister Niedzielski miał ochronę i wiem, że ona mu towarzyszyła. Miał różne incydenty. Nie wiedziałam, że tej ochrony teraz nie posiada. Okoliczności, o których wiedziałam zdecydowanie wskazywały, iż jest taka potrzeba. Była taka sytuacja w Poznaniu, która była nacechowana agresją…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych