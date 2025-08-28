Karolina Gałecka ledwie wczoraj została nowym rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a już zaliczyła spektakularną kompromitację. Broniła swojego szefa, Marcina Kierwińskiego, przed zarzutami o to, że jest współodpowiedzialny za pobicie byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, ponieważ odebrał mu ochronę pomimo kierowanych do niego gróźb. Gałecka jako „imponujące działanie” określiła zatrzymanie sprawców ataku kilka godzin po zdarzeniu. Sęk w tym, że ci… sami zgłosili się na policję.
Ochronę Adamowi Niedzielskiemu odebrał Marcin Kierwiński. To on bezpośrednio odpowiada za każdy cios, który spadł na byłego ministra zdrowia w związku z jego pracą dla Polski. Panie Kierwiński: albo dymisja jutro, albo wstyd na całe życie
— napisał na platformie X Janusz Cieszyński, poseł PiS, były wiceminister zdrowia.
Panie Januszu Cieszyński, minister Marcin Kierwiński odpowiada za sprawne działania policji. Sprawcy ataku zostali zatrzymani zaledwie kilka godzin od zdarzenia. Imponujące działanie, przyzna Pan? Sam Pan Adam Niedzielski podziękował za sprawną reakcję służb
— starała się bronić swojego nowego szefa Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, wcześniej znana m.in. z bycia rzecznikiem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
W wyniku podjętych działań mężczyźni sami zgłosili się do komendy miejskiej policji w Siedlcach — przekazała w czwartek przedstawicielka policji podczas konferencji prasowej w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Sami się zgłosili. Vivat Marcin Kierwiński!
— w ironiczny sposób odpowiedział na wpis Gałeckiej Cieszyński.
Fala komentarzy
Także wielu innych użytkowników platformy X w krytyczny sposób podeszli do kuriozalnego wpisu Gałeckiej.
Abstrahując od innych kwestii, mówienie o imponującym działaniu służb i zatrzymaniu w zaledwie kilka godzin od zdarzenia, bo sprawcy sami przyszli na komisariat, to robienie z odbiorców kretynów
— napisał Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.
Brakuje dwóch kluczowych informacji: Kierwiński zabrał ochronę min. Niedzielskiemu pomimo gróźb, a sprawcy sami się zgłosili
— zauważyła Anita Czerwińska, poseł PiS.
Sami się zgłosili. Do tego pijani. Zasługa Kierwińskiego jest tutaj żadna. No chyba, że z nimi pił i ich namówił. Nie jest to przecież aż tak nieprawdopodobne, prawda?
— napisał Tomasz Lipiński, użytkownik X.
Mężczyźni sami się zgłosili na Policję. Pani Rzecznik widzę od samego początku postanowiła wykonywać spektakularnie dobrą robotę
— podkreślił Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Pan minister to raczej sprawnie pozbawił ochrony byłego ministra, a sprawcy chyba sami się zgłosili na komisariat. Pozdrawiam i miłego pierwszego dnia na nowym stanowisku
— życzył Marcin Wątrobiński, użytkownik X.
Sprawcy sami się zgłosili, a pani trąbi o sukcesie Kierwińskiego
— napisał Jan Molski, użytkownik X.
CZYTAJ TAKŻE:
— Pobicie Niedzielskiego i nowe informacje od policji. Poszukiwani mężczyźni sami zgłosili się do siedleckiej komendy!
— To ma być tłumaczenie? Kierwiński ws. Niedzielskiego: Nie korzystał z ochrony tak, jak powinien. Mówię to z pełną odpowiedzialnością
— Niedzielskiemu grożono, Kierwiński odebrał ochronę. Cieszyński do szefa MSWiA: „Albo dymisja jutro, albo wstyd na całe życie!”
— Dobrzyński odchodzi z MSWiA. Zastąpi go Gałecka. „Pozostaję rzecznikiem Ministra Koordynatora Służb Specjalnych”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738908-spektakularna-kompromitacja-nowej-rzeczniczki-kierwinskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.