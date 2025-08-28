TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bogucki o komunikacie MSZ ws. wizyty prezydenta w USA: "Zupełna groteska"; "Nie mają właściwie nic do powiedzenia"

Szef KPRP Zbigniew Bogucki
Szef KPRP Zbigniew Bogucki

Szef KPRP Zbigniew Bogucki był gościem pasma „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. „Dobrze by było, gdyby ci, którzy mówią, co ma pan prezydent mówić, w ogóle mieli coś do powiedzenia w sprawie ze Stanami Zjednoczonymi. Nie mają właściwie nic do powiedzenia” - powiedział minister, odnosząc się do komunikatu MSZ kierowanego przez Radosława Sikorskiego.

Komunikat MSZ ws. wizyty prezydenta w USA

Minister Bogucki wypowiedział się na temat komunikatu ze strony rzecznika MSZ, który poinformował, że w resorcie ustalono, co prezydent Nawrocki… ma mówić, a czego nie, na spotkaniu z Donaldem Trumpem.

Wszystkich chyba chce nas ustawić. To jest zupełna groteska, że rzecznik komunikuje, iż minister przesyła instrukcje. Dobrze by było, gdyby ci, którzy mówią, co ma pan prezydent mówić, w ogóle mieli coś do powiedzenia w sprawie ze Stanami Zjednoczonymi. Nie mają właściwie nic do powiedzenia…

