Szef KPRP Zbigniew Bogucki był gościem pasma „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. „Dobrze by było, gdyby ci, którzy mówią, co ma pan prezydent mówić, w ogóle mieli coś do powiedzenia w sprawie ze Stanami Zjednoczonymi. Nie mają właściwie nic do powiedzenia” - powiedział minister, odnosząc się do komunikatu MSZ kierowanego przez Radosława Sikorskiego.
Komunikat MSZ ws. wizyty prezydenta w USA
Minister Bogucki wypowiedział się na temat komunikatu ze strony rzecznika MSZ, który poinformował, że w resorcie ustalono, co prezydent Nawrocki… ma mówić, a czego nie, na spotkaniu z Donaldem Trumpem.
Wszystkich chyba chce nas ustawić. To jest zupełna groteska, że rzecznik komunikuje, iż minister przesyła instrukcje. Dobrze by było, gdyby ci, którzy mówią, co ma pan prezydent mówić, w ogóle mieli coś do powiedzenia w sprawie ze Stanami Zjednoczonymi. Nie mają właściwie nic do powiedzenia…
