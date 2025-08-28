Przedstawiciele rządzącej większości, z premierem Tuskiem na czele, zapowiadają podjęcie próby ominięcia prezydenckiego weta ws. tzw. ustawy wiatrakowej. Europoseł Jacek Ozdoba wystosował w tej sprawie list do urzędników administracji publicznej, w który przestrzega przed łamaniem prawa. „należy przypomnieć, że zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków, działając na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega odpowiedzialności karnej” – pisze polityk Prawa i Sprawiedliwości.
O stworzeniu listu do „urzędników administracji publicznej odpowiedzialnych za decyzje lokalizacyjne elektrowni wiatrowych”, Ozdoba poinformował na portalu X.
Weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie wiatraków nie da się obejść. Rząd usiłuje zmusić urzędników do łamania prawa? To skończy się źle. List otwarty do urzędników w sprawie zapowiedzi działań koalicji z 13 grudnia
– pisze Jacek Ozdoba.
Do swojego wpisu Ozdoba dodał wspomniany „List otwarty w sprawie przestrzegania prawa przy wydawaniu decyzji dotyczących elektrowni wiatrowych”.
Zapowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej - w tym ministra klimatu, czy nawet Prezesa Rady Ministrów - dotyczące działań sprzecznych z obowiązującym prawem, nie zwalniają urzędników z osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Apeluję o zachowanie szczególnej rozwagi i nieuleganie presji prowadzącej do wydawania decyzji bezprawnych, które mogą zostać unieważnione, a wobec osób odpowiedzialnych, mogą skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną oraz karną. Przypominam, że w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje ścisła hierarchia źródeł prawa, wynikająca z Konstytucji RP: Art. 87 ust. 1 Konstytucji RP wskazuje, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia; Art. 92 Konstytucji RP stanowi, że rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania
– pisze europoseł.
„Rozporządzenie nie może zmieniać ani uchylać ustawy”
Ostrzega też urzędników przed bezprawnym działaniem na rzecz Koalicji 13 Grudnia.
Oznacza to, że rozporządzenie nie może zmieniać ani uchylać ustawy. Art. 7 Konstytucji RP nakłada na organy władzy publicznej obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa. W konsekwencji żadne rozporządzenie, ani decyzja administracyjna (w tym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy organów samorządu) nie mogą uchylać, czy modyfikować przepisów ustawowych. Wszelkie działania podejmowane wbrew ustawie, stanowią rażące naruszenie prawa, skutkują również nieważnością takich decyzji. Ponadto należy przypomnieć, że zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków, działając na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega odpowiedzialności karnej
– czytamy.
