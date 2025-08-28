Cienkowskiej podróż do Australii. Pojechała odzyskać "dziurawego dolara" skradzionego Polsce. Skąd koszt 50 tys. zł?

Czytaj więcej
27 zagranicznych podróży odbyła minister kultury Marta Cienkowska – jeszcze w okresie, gdy była wiceszefową tego resortu. Jeden z tych wyjazdów kosztował niemal 50 tys. zł – podaje „Super Express”. Cienkowska wyruszyła wówczas do Australii, aby odzyskać cenną monetę Holey Dollar z 1813 r. „Dziurawy dolar”, zakupiony w 1914 r. przez polskiego kolekcjonera, już w XXI wieku został skradziony i trafił na międzynarodowy rynek aukcyjny. To nie pierwszy raz, kiedy zagraniczne wyjazdy pani minister budzą kontrowersje. W październiku 2024 r. wybrała się do Ghany „w ramach prywatnego urlopu wypoczynkowego”, choć jej obecnością jako przedstawicielki rządu chwaliła się fundacja Omeny Mensah.

Oprócz Australii i Ghany, Marta Cienkowska odwiedziła również takie kraje jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonia, Malta i Uzbekistan, jednak poza tym podróżowała w większości do krajów europejskich. Łączny koszt wszystkich wyjazdów to blisko 200 tys. zł, a sama Australia – aż ¼ z tej kwoty.

Rzecznik MKiDN: Chodzi o uraz kręgosłupa

Choć do samej podróży trudno mieć zastrzeżenia, wątpliwości budzi jej koszt.

„Dziurawego dolara” udało się Polsce odzyskać dzięki współpracy z australijskimi organami ścigania. Cienkowska, jeszcze jako wiceminister, w lutym tego roku udała się do Ambasady RP w Canberze.

W rozmowie z „Super Expressem” zdziwienie kosztami podróży wyraził poseł PiS Marek Suski.

Może pani minister miała wykupione jakieś dodatkowe usługi

– zastanawiał się polityk opozycji.

Ze względu na uraz kręgosłupa minister Marty Cienkowskiej został zakupiony bilet, który umożliwiał jej odbycie długiej delegacji w bezpiecznych warunkach

– wyjaśniał w rozmowie z „SE” Piotr Jędrzejowski, rzecznik MKiDN.

Jak Polska straciła i odzyskała „dziurawego dolara”

Moneta Holey Dollar powstała w 1813 r. w Australii. Została wybita na srebrnym dolarze hiszpańskim Karola III i wycięta z meksykańskiej monety z 1777 r. Jest najstarszym środkiem płatniczym wytworzonym w Australii, która wówczas była angielską kolonią. Stanowi zatem symbol australijskiej numizmatyki. Idealny stan zachowania monety wskazuje na to, że nigdy nie znajdowała się w regularnym obrocie płatniczym. Mogła być elementem podarunku przekazywanego pomiędzy ważnymi osobistościami we wczesnej Australii. Nie wiadomo jednak w jaki sposób opuściła ten kontynent

– opisuje historię zabytku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 1914 roku w Amsterdamie monetę zakupił polski kolekcjoner Walery Amrogowicz. Wzbogaciła ona jego kolekcję, która obejmowała około 2 tys. numizmatów, ponad 200 miedziorytów, jak również zbiór akwarel i znaczków pocztowych

– czytamy na stronie MKiDN.

Zmarły w 1931 roku Amrogowicz krótko przed śmiercią przekazał swoje kolekcje Towarzystwu Naukowemu w Toruniu, skąd trafiły one później do Muzeum Okręgowego. Tam moneta przetrwała dwie wojny światowe i wypadek komunizmu, jednak już w XXI w., między 2008 a 2017 rokiem została skradziona wraz z kilkuset innymi numizmatami.

W 2022 roku dzięki informacjom od policji, prokuratury oraz pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnaleźli ją w Australii

– opisuje MKiDN.

