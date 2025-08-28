Adam Niedzielski mógł wystąpić do policji o objęcie go ochroną po tym, jak zakończył urzędowanie jako minister zdrowia, ale tego nie zrobił - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że Niedzielski nie zgłaszał policji, że są kierowane wobec niego groźby.
Kierwiński powiedział na briefingu prasowym, że każdy, kto czuje się zagrożony, może wystąpić do stosownego komendanta wojewódzkiego policji o przyznanie ochrony, o objęcie ochroną policyjną. Szef MSWiA zaznaczył, że po złożeniu funkcji ministra, Niedzielski nie wystąpił w tej sprawie do Komendy Stołecznej Policji, która jest właściwa dla Niedzielskiego ze względu na miejsce zamieszkania.
Żaden taki wniosek nie wpłynął
— powiedział szef MSWiA.
Teraz fakty jeżeli chodzi o kwestię ochrony pana ministra Niedzielskiego. Jak państwo pamiętacie, minister Niedzielski przestał być ministrem 8 albo 9 sierpnia 2023 roku. Minister Niedzielski – zresztą każdy z nas, który ma przyznaną bądź to ustawową, bądź ochronę SOP na podstawie decyzji – po zakończeniu pełnienia funkcji publicznej ta ochrona wygasa. W przypadku moim, jak kończyłem moją pierwszą pracę w MSWiA, po 30 dniach ta ochrona została z mocy prawa wycofana
— mówił Kierwiński.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Niedzielskiemu grożono, Kierwiński odebrał ochronę. Cieszyński do szefa MSWiA: „Albo dymisja jutro, albo wstyd na całe życie!”
Kierwiński dodał, że sprawdził, iż od czasu, gdy Niedzielski skończył urzędowanie jako minister zdrowia, nie zgłaszał policji, że są kierowane wobec niego groźby.
Dodał, że Niedzielski od 8 sierpnia 2023 r. do końca grudnia 2023 r. korzystał z ochrony SOP tylko kilkanaście razy.
Odwoływał oficerów ochrony bądź w ogóle ich nie powiadamiał. 5 miesięcy, kilkanaście razy tylko ta ochrona była z panem ministrem Niedzielskim. Sami państwo oceńcie ten fakt
— powiedział Kierwiński.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pobicie Niedzielskiego, nowe informacje od policji. „Materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej”
Zdjęcie ochrony mieszkania
Poinformował, że Niedzielski sam wystąpił o zdjęcie ochrony swojego mieszkania dzień po tym, jak przestał być ministrem zdrowia.
Bardzo współczuję panu ministrowi Niedzielskiemu z powodu tego, co go spotkało. Natomiast próba nieudolnego robienia polityki na tej sprawie moim zdaniem nie przystoi
– stwierdził Kierwiński.
Pan minister Niedzielski miał ochronę SOP znacznie dłużej niż wskazują na to przepisy i nie korzystał z tej ochrony tak, jak powinien korzystać. Mówię to z pełną odpowiedzialnością
– dodał.
Opinia Mariusza Błaszczaka
Innego zdania niż minister Kierwiński jest Mariusz Błaszczak:
Jesteśmy z ministrem Adamem Niedzielskim. Dziękuję funkcjonariuszom policji za sprawną reakcję. Minister spraw wewnętrznych i administracji, który podjął decyzję o odebraniu ochrony Adamowi Niedzielskiemu pomimo świadomości, że były minister zdrowia wciąż otrzymuje pogróżki powinien ponieść konsekwencje
— napisał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738901-pobicie-niedzielskiego-absurdalne-tlumaczenia-kierwinskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.