„Jutro będzie rzeczywiście prezentacja tego projektu ustawy” - zapowiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Centrum Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego prezydent Karol Nawrocki zaprezentuje projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych. Spotkanie odbędzie się z udziałem ekspertów, rektorów i specjalistów od nowych technologii.
W programie „Tłit” Wirtualnej Polski Leśkiewicz był pytany m.in. o zapowiadany przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt dotyczący Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych.
Jutro będzie rzeczywiście prezentacja tego projektu ustawy. Zapraszamy wszystkich dziennikarzy do Centrum Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, będzie tam przedstawiony ten projekt
— odpowiedział Leśkiewicz.
Spotkanie z udziałem ekspertów
Zapowiedział też, że spotkanie odbędzie się z udziałem ekspertów, rektorów wyższych uczelni oraz specjalistów od nowych technologii.
Jestem przekonany, że prezentacja tego projektu pobudzi do dyskusji na temat projektów rozwojowych, które zostały zahamowane, które nie są rozwijane w Polsce
— dodał rzecznik prezydenta.
Projekt utworzenia Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych Nawrocki przedstawił w trakcie kampanii wyborczej, m.in. w jego Planie 21. Przekonywał wówczas, że jako prezydent będzie stał na straży rozwoju w Polsce nowych technologii. Ocenił, że fundusz, którego budżet ma wynieść 5 mld zł, jest niezbędny do wsparcia polskich start-upów oraz przyciągania kapitału zagranicznego i know-how do Polski.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— SONDAŻ. Zawetowanie ustawy o pomocy Ukrainie. Czy Polacy popierają decyzję prezydenta Karola Nawrockiego?
— TYLKO U NAS. Kulisy Rady Gabinetowej. Leśkiewicz: „Pan prezydent nie był usatysfakcjonowany z tego, co usłyszał”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738896-prezydent-zaprezentuje-projekt-ustawy-o-funduszu-innowacji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.