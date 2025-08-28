Adam Niedzielski, były minister zdrowia, został wczoraj pobity i trafił do szpitala. W wydanym oświadczeniu napisał m.in., że szef MSWiA Marcin Kierwiński podjął decyzję o odebraniu mu ochrony. Zdecydował tak, pomimo licznych gróźb, które otrzymywał Niedzielski. „Panie Kierwiński: albo dymisja jutro, albo wstyd na całe życie” - napisał na portalu X Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, w latach 2018-2020 wiceminister zdrowia.
Wczoraj media obiegła informacja, że do szpitala w Siedlcach trafił były minister zdrowia. Adam Niedzielski objął kierownictwo w resorcie w zasadzie w szczycie pandemii COVID-19. Środowiska negujące zagrożenie ze strony koronawirusa wielokrotnie uderzały w Niedzielskiego, a Grzegorz Braun, dziś europarlamentarzysta, a w tamtym okresie poseł na Sejm RP w 2021 r. wykrzyczał do ówczesnego ministra „Będziesz pan wisiał”. Równie zajadle Niedzielski, podobnie jak niemal każdy minister w rządzie PiS, był atakowany przez tzw. silnych razem, tyle że z innych powodów niż restrykcje pandemiczne.
Adam Niedzielski potwierdził wczoraj w oświadczeniu, że do szpitala trafił z powodu pobicia. Zwrócił przy tym uwagę na kolejny problem.
Całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści, ale również odebrania mi ochrony decyzją Ministra Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację
— napisał na portalu LinkedIn.
Kierwiński do dymisji?
Poseł PiS Janusz Cieszyński, także związany w przeszłości m.in. z resortem zdrowia, na portalu X wezwał do dymisji Kierwińskiego.
Ochronę Adamowi Niedzielskiemu odebrał Marcin Kierwinski. To on bezpośrednio odpowiada za każdy cios który spadł na byłego ministra zdrowia w związku z jego pracą dla Polski. Panie Kierwiński: albo dymisja jutro, albo wstyd na całe życie
— napisał.
Dość zaskakującej odpowiedzi udzieliła rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.
Panie Cieszyński, minister Kierwiński odpowiada za sprawne działania policji. Sprawcy ataku zostali zatrzymani zaledwie kilka godzin od zdarzenia. Imponujące działanie, przyzna Pan? Sam Pan Adam Niedzielski podziękował za sprawną reakcję służb
— napisała.
Z tym że… niekoniecznie!
W wyniku podjętych działań mężczyźni sami zgłosili się do komendy miejskiej policji w Siedlcach — przekazała w czwartek przedstawicielka policji podczas konferencji prasowej w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Sami się zgłosili. Vivat Marcin Kierwiński!
— odpowiedział Cieszyński.
