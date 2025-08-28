„Widziałam pracę ministra Adama Niedzielskiego w tym najtrudniejszym czasie dla ochrony zdrowia, bo covid to było największe wyzwanie. Zdobycie się na to, aby być ministrem zdrowia w tamtym czasie, wymagało potężnej odwagi. Moim zdaniem lepiej być saperem niż ministrem zdrowia” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień, odnosząc się do informacji o pobiciu byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.
Napaść na Niedzielskiego
Były minister zdrowia poinformował wczoraj w mediach społecznościowych o tym, że padł ofiarą brutalnego ataku. Niedzielski został pobity przez dwóch mężczyzn, którzy, według relacji byłego ministra, krzyczeli „śmierć zdrajcom ojczyzny”. Mężczyźni sami zgłosili się na policję. Policja poinformowała, że sprawcami byli mieszkańcy Siedlec, w wieku 35 i 39 lat. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 prom. alkoholu w organizmie. Pobrano od nich również krew na zawartość narkotyków.…
