Aż 59,8 proc. Polaków popiera decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o pomocy Ukrainie - wynika z sondażu SW Research dla Onetu.
Prezydent zawetował w poniedziałek trzy ustawy, w tym ustawę o pomocy Ukrainie. Nawrocki wyjaśnił, że zdecydował się na ten ruch ponieważ projekt nie zawiera kluczowej korekty: świadczenie 800+ powinno trafiać tylko do tych Ukraińców, którzy podjęli pracę w Polsce.
Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy
— podkreślił.
I choć na prezydenta Nawrockiego spadła lawina krytyki, m.in. ze strony polityków koalicji rządzącej, ale również przedstawicieli Ukrainy, to Polacy mają w tej sprawie jasne zdanie. Na pytanie: „Czy popiera Pani/Pan decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?”, aż 59,8 proc. Polaków odpowiedziało twierdząco. 25,4 proc. ankietowanych nie popieraj tej decyzji, a pozostało 14,7 proc. ankietowanych wybrało wariant odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
kk/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738884-sondaz-czy-polacy-popieraja-weto-prezydenta-ws-ukraincow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.