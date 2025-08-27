Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego są już w rękach siedleckich policjantów – przekazała mazowiecka komenda wojewódzka.
Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności
— poinformowała na platformie X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Zapowiedziała, że więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia zostanie przekazanych po zakończeniu czynności.
Do zdarzenia doszło dziś po południu.
Około godz. 15 w rejonie jednej z siedleckich restauracji w centrum miasta doszło do ataku na mężczyznę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, został on zaatakowany przez dwóch sprawców
— poinformowała PAP mł. asp. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji.
„Zabezpieczane są wszelkie ślady”
Funkcjonariuszka powiedziała, że natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o pobiciu na miejsce skierowany został patrol policji, który podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawców.
Zabezpieczane są wszelkie ślady i trwają czynności na miejscu zdarzenia
— dodała policjantka.
Poszkodowany trafił do szpitala.
Dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o., dr Mariusz Mioduski, poinformował w rozmowie z PAP, że poszkodowanym jest były minister zdrowia Adam Niedzielski.
Nie są to bardzo poważne obrażenia
— ocenił i dodał, że bardzo prawdopodobne jest, że pacjent „nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka”.
Jak dowiedziała się PAP, atak może mieć podłoże polityczne.
Niedzielski: To zdarzenie to skutek tolerowania mowy nienawiści
W sprawie wydał też oświadczenie sam Adam Niedzielski.
Całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiść, ale również odebrania mi ochrony decyzją Ministra Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację
— podkreślił między innymi były minister zdrowia.
tkwl/PAP/X
