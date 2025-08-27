Policja złapała już sprawców ataku na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. "W tej chwili trwają z nimi czynności"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego są już w rękach siedleckich policjantów – przekazała mazowiecka komenda wojewódzka.

Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności

— poinformowała na platformie X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Zapowiedziała, że więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia zostanie przekazanych po zakończeniu czynności.

Do zdarzenia doszło dziś po południu.

Około godz. 15 w rejonie jednej z siedleckich restauracji w centrum miasta doszło do ataku na mężczyznę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, został on zaatakowany przez dwóch sprawców

— poinformowała PAP mł. asp. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji.

Zabezpieczane są wszelkie ślady”

Funkcjonariuszka powiedziała, że natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o pobiciu na miejsce skierowany został patrol policji, który podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawców.

Zabezpieczane są wszelkie ślady i trwają czynności na miejscu zdarzenia

— dodała policjantka.

Poszkodowany trafił do szpitala.

Dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o., dr Mariusz Mioduski, poinformował w rozmowie z PAP, że poszkodowanym jest były minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nie są to bardzo poważne obrażenia

— ocenił i dodał, że bardzo prawdopodobne jest, że pacjent „nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka”.

Jak dowiedziała się PAP, atak może mieć podłoże polityczne.

Niedzielski: To zdarzenie to skutek tolerowania mowy nienawiści

W sprawie wydał też oświadczenie sam Adam Niedzielski.

Całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiść, ale również odebrania mi ochrony decyzją Ministra Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację

— podkreślił między innymi były minister zdrowia.

CZYTAJ TAKŻE:

Niedzielski zabrał głos po tym, jak został pobity: To skutek tolerowania mowy nienawiść, ale też odebrania mi ochrony przez ministra Kierwińskiego

Policja potwierdza: Były minister zdrowia Adam Niedzielski został pobity. „Zaatakowany przez dwóch sprawców”

tkwl/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych