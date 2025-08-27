Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że w jego ocenie profesor Krzystof Ruchniewicz powinien zostać odwołany z funkcji dyrektora Instytutu Pileckiego. „Bardzo krytycznie podchodzę do tego, co się dzieje, bardzo źle to wygląda” - stwierdził na antenie Polsat News.
Ja wyraziłem swoją opinię pani minister [Marcie Cienkowskiej], że obecny szef Instytutu Pileckiego powinien być odwołany
— stwierdził wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat News.
To jest moja opinia, to jest stanowisko mojej formacji politycznej. Za to odpowiada pani minister Cienkowska. Uważam, że się źle dzieje tam
— wskazał.
Bardzo krytycznie podchodzę do tego, co się dzieje, bardzo źle to wygląda
— dodał.
Działania Cienkowskiej
Poprzedniego dnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska nieudolnie i spóźnienie próbowała reagować na kolejny ogromny skandal wywołany przez profesora Krzysztofa Ruchniewicza, wzbudzającego kontrowersje dyrektora Instytutu Pileckiego, sugerując, że wszystkie doniesienia traktuje „poważnie” i będą one badane.
Przypominamy, że Hannie Radziejowskiej, byłej już kierownik berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego, grozi dyscyplinarne zwolnienie z pracy, ponieważ… poinformowała Ministerstwo Kultury o nieprawidłowościach w instytucji. Co więcej jest ona prześladowana przez Ruchniewicza mimo, że posiada… status sygnalistki. Resort kultury próbował natomiast przekonywać, że został on jej przyznany przez „przypadek”
Co więcej, warto zauważyć, że wspomnianą Hannę Radziejowską, zastąpił on niemiecką radną miejską z Partii Zielonych, znaną ze skrajnie lewicowych poglądów i mówieniu o tym, że Polska ma problem z Holokaustem - Joanną Kieliszek.
Kontrowersji jest jednak więcej. Instytut pod jego kierownictwem relatywizował ponadto zbrodnie popełniane przez pułkownika Maksymilana Schnepfa, ojca Ryszarda Schnepfa - dyplomaty związanego z obecnym rządem oraz teścia Doroty Wysockiej-Schnepf - dziennikarki TVP w likwidacji.
as/X/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738879-kosiniak-kamysz-chce-odwolania-ruchniewicza
