„Pan prezydent nie był usatysfakcjonowany z tego, co usłyszał od pana ministra Domańskiego” - mówił rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz na antenie Telewizji wPolsce24.
Premier Donald Tusk zapewnił, że z prezydentem nadal będzie szukał wspólnych pól działania.
Dzisiejsza Rada Gabinetowa była kolejną i moim zdaniem całkiem udaną tego próbą
— wskazał.
Klauzula tajności
Dr Rafał Leśkiewicz został zapytany o to, co działo się za zamkniętymi drzwiami.
Myślę, że wiem sporo, uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Gabinetowej, o wielu szczegółach oczywiście nie mogę opowiedzieć, dlatego że odbywała się ona w trybie niejawnym i rozmowy, dyskusje, które się toczyły, objęte są klauzulą tajności
— powiedział.
Natomiast bez wątpienia można powiedzieć jedno. Pan prezydent skorzystał ze swojej prezydenckiej prerogatywy opisanej w artykule 141 konstytucji, który daje mu możliwość zwoływania w sprawach szczególnych Rad Gabinetowych, a więc posiedzenia rządu pod przewodnictwem pana prezydenta
— wyjaśnił.
Alarmujące dane
Leśkiewicz wyjaśnił, że to „szczególne wydarzenie ma miejsce, bowiem słyszymy o olbrzymim deficycie budżetowym – 150 miliardów złotych teraz, a być może w przyszłym roku 300 miliardów złotych”.
Mówimy o niższej ściągalności podatków. Zaplanowano na tej rok ściągalność podatku VAT na poziomie 350 miliardów, w tej chwili to wykonanie po siedmiu miesiącach wynosi nieco ponad 188 miliardów, a więc przyjmując tempo ściągalności podatków do końca roku, to może się okazać, że będziemy mieli tę ściągalność niższą o prawie 35 miliardów złotych
— wskazał.
Rzecznik prezydenta zauważył, że rośnie wskaźnik deficytu budżetowego i niższej ściągalności.
A więc większa różnica pomiędzy zaplanowaną a faktyczną ściągalnością podatków pośrednich jak chociażby VAT. Jeżeli do tego dołożymy podatek akcyzowy lub CIT, to mamy kolejne 10 miliardów. A więc 45 miliardów przychodów będzie mniej z tytułu ściągalności podatków – CIT, VAT i akcyzy
— podkreślił.
Niesatysfakcjonujące wyjaśnienia
Rafał Leśkiewicz został zapytany, czy prezydent Karol Nawrocki był zadowolony wyjaśnieniami dotyczącymi stanu gospodarki, stanu finansów państwa.
Nie, pan prezydent nie był usatysfakcjonowany z tego, co usłyszał od pana ministra Domańskiego. Zresztą też dopytywali o pewne szczegóły dotyczące stanu finansów publicznych eksperci zaproszeni przez pana prezydenta, było dziesięciu ekspertów uczestniczących w tym posiedzeniu, w tym doradcy pana prezydenta
— ujawnił.
Dlatego pan prezydent poprosił pana ministra Domańskiego, pana premiera Donalda Tuska o szczegółowe informacje na piśmie w sprawach dotyczących polskiej gospodarki
— wskazał.
as/wPolsce24
