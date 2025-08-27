NASZ NEWS. Ofensywa dyplomatyczna prezydenta Nawrockiego trwa! Zaraz po wizycie we Włoszech odwiedzi Litwę i Finlandię

Ofensywa dyplomatyczna prezydenta Karola Nawrockiego przybiera coraz silniejszy obrót! Głowa polskiego państwa 3 września spotka się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a w drodze powrotnej 5 września w Rzymie z premier Włoch Georgią Meloni i z papieżem Leonem XIV. To jednak nie koniec. Jak dowiedziała się Telewizja wPolsce24, prezydent Nawrocki zaraz potem uda się do Wilna, a następnie do Helsinek.

O powodach wizyt prezydenta Karola Nawrockiego na Litwie i w Finlandii mówił w rozmowie z Telewizją wPolsce24 Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

To jest wizyta tak naprawdę numer trzy – Wilno. Litwa, bliski nasz sąsiad, historyczne więzy, ale także dzisiaj interesy bezpieczeństwa i dobra współpraca w ostatnich latach, to będzie procentowało. Dla prezydenta ten kierunek północno-wschodni będzie ważny. Wprost z Wilna następnego dnia wizyta w Helsinkach

— przekazał Marcin Przydacz.

Mamy nadzieję na ożywienie tego formatu, jakim jest Trójmorze, Bukaresztańska Dziewiątka, mówił o tym prezydent w czasie swojego expose

— zaznaczył prezydencki minister.

