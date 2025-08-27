Ofensywa dyplomatyczna prezydenta Karola Nawrockiego przybiera coraz silniejszy obrót! Głowa polskiego państwa 3 września spotka się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a w drodze powrotnej 5 września w Rzymie z premier Włoch Georgią Meloni i z papieżem Leonem XIV. To jednak nie koniec. Jak dowiedziała się Telewizja wPolsce24, prezydent Nawrocki zaraz potem uda się do Wilna, a następnie do Helsinek.
O powodach wizyt prezydenta Karola Nawrockiego na Litwie i w Finlandii mówił w rozmowie z Telewizją wPolsce24 Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
To jest wizyta tak naprawdę numer trzy – Wilno. Litwa, bliski nasz sąsiad, historyczne więzy, ale także dzisiaj interesy bezpieczeństwa i dobra współpraca w ostatnich latach, to będzie procentowało. Dla prezydenta ten kierunek północno-wschodni będzie ważny. Wprost z Wilna następnego dnia wizyta w Helsinkach
— przekazał Marcin Przydacz.
Mamy nadzieję na ożywienie tego formatu, jakim jest Trójmorze, Bukaresztańska Dziewiątka, mówił o tym prezydent w czasie swojego expose
— zaznaczył prezydencki minister.
CZYTAJ TAKŻE: Aktywna polityka prezydenta - spotka się w Rzymie z Meloni. Tematem sprawa Mercosur. Przydacz: To zła umowa dla europejskich rolników
tkwl/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738873-nasz-news-karol-nawrocki-odwiedzi-litwe-i-finlandie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.