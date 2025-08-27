Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą system certyfikacji wykonawców zamówień publicznych - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa ma m.in. zwiększyć przejrzystość w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Karol Nawrocki podpisał także ustawę o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Dodatkowo głowa państwa podpisała ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, a także ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Głównym założeniem ustawy wprowadzającej system certyfikacji wykonawców zamówień publicznych jest ułatwienie wykonawcom udziału w przetargach poprzez jednorazowe potwierdzanie ich zdolności i braku podstaw do wykluczenia, co ma skrócić czas przygotowania ofert i zwiększyć transparentność.
Ustawa przewiduje dwa rodzaje certyfikacji: potwierdzającą brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzającą zdolność do wykonania zamówienia, a także stworzenie bazy danych o certyfikowanych wykonawcach. Certyfikację będą przeprowadzać akredytowane podmioty, a proces ten będzie dobrowolny dla wykonawców, stanowiąc alternatywę dla dotychczasowych metod weryfikacji.
O certyfikat wykonawcy zamówień publicznych będą mogły ubiegać się wyłącznie podmioty z krajów zapewniających taki sam dostęp do rynku wykonawcom z UE.
Rezygnacja z budowy Centralnej Informacji Emerytalnej
Karol Nawrocki podpisał także ustawę o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej i rezygnacji z budowy Centralnej Informacji Emerytalnej.
Wskazano, że ustawa przenosi większość założeń systemu Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) do Platformy Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), a dostęp do usług PUE ZUS będzie możliwy za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
Ustawa, poprzez zmianę ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na ZUS nowy obowiązek informacyjny, który w świetle obowiązujących przepisów miał realizować PFR Portal w ramach CIE.
Celem tego rozwiązania jest zapewnienie obywatelom dostępu – w aplikacji mObywatel – do danych dotyczących wszystkich produktów emerytalnych. Informacje o zgromadzonych środkach w nieobowiązkowych programach emerytalnych będą mogły być nadal zamieszczane w aplikacji mObywatel na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie dobrowolnych porozumień zawieranych pomiędzy operatorami tych produktów a Ministrem Cyfryzacji.
Według resortu cyfryzacji, powodem likwidacji CIE jest wysoka szacowana kosztowność tego projektu i brak pewności co do jego realnej skuteczności. Przewidywane oszczędności, jakie przyniesie przeniesienie danych do aplikacji mObywatel, to 167,5 mln zł do 2032 roku.
Ministerstwo podkreśliło, że budowa CIE – nowego systemu informatycznego – została uznana za nieuzasadnioną, szczególnie wobec już istniejącej infrastruktury i potencjału aplikacji mObywatel oraz systemów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe rozwiązanie ma więc zostać przygotowane w ramach rozwoju aplikacji mObywatel ze wsparciem środków unijnych. Zgodnie z ustawą każdy użytkownik aplikacji mObywatel będzie mógł za pośrednictwem ZUS sprawdzić, ile środków zgromadził w różnych formach oszczędzania na emeryturę, takich jak: indywidualne konta emerytalne (IKE), konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), pracownicze programy emerytalne, otwarte fundusze emerytalne (OFE), pracownicze plany kapitałowe (PPK), a także składki w ramach KRUS dla osób, które prowadzą działalność rolniczą.
Po zmianie w aplikacji mObywatel będzie można także zobaczyć dane dotyczące wartości jednostek funduszy, udziałów w papierach wartościowych czy innych instrumentach finansowych, które mogą mieć wpływ na przyszłą wysokość emerytury.
Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podczas prac parlamentarnych wyjaśnił, że rozbudowanie mObywatela o informacje emerytalne będzie bezkosztowe dla budżetu państwa, ponieważ prace wdrażające informację emerytalną w aplikacji będą przeprowadzone w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy oraz funduszy unijnych na rozwój cyfrowy.
Według szacunków resortu, koszt tych działań to 14-16 mln zł. Skorzysta z nich około 7 mln osób, które ukończyły 35 lat i korzystają z aplikacji mObywatel.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów uprawniających podmioty prowadzące działalność w zakresie produktów emerytalnych do przekazywania do ZUS w postaci elektronicznej danych i informacji o produktach emerytalnych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
Również przepis uprawniający ZUS do udostępniania w systemie teleinformatycznym ubezpieczonemu informacji o stanie konta, danych dotyczących hipotetycznej emerytury a także danych o zewidencjonowanych składkach, wpłatach, wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738869-prezydent-nawrocki-podpisal-wazne-ustawy-sprawdz
