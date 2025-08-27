Dwa z trzech głównych założeń noweli tzw. ustawy wiatrakowej, czyli repowering elektrowni wiatrowych i przyspieszenie inwestycji w wiatraki można zrealizować pomimo weta prezydenta, m.in. poprzez zmianę rozporządzenia - poinformowała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował 21 sierpnia, że zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która drastycznie liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie, a do której rządzący dodali w ramach szantażu wrzutkę o zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej, „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy.
Hennig Kloska zapowiada rządzenie rozporządzeniami
Tak zwana ustawa wiatrakowa składała się z trzech głównych komponentów. To był ten wariant odległości, to był wariant repoweringu, a więc modernizacji istniejących, funkcjonujących już w polskim systemie elektroenergetycznym turbin wiatrowych. I trzeci element – skrócenie, przyspieszenie procesu inwestycyjnego. (…) Stwierdziliśmy, że dwie z trzech komponentów ustawy wiatrakowej jesteśmy w stanie zrealizować pomimo zawetowania przez prezydenta ustawy wiatrakowej, a więc repowering i przyspieszenie procesu inwestycyjnego
— powiedziała podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Gabinetowej Hennig-Kloska.
Jak zaznaczyła kwestia przyspieszenie procesu inwestycyjnego jest strategiczna i najważniejsza z punktu widzenia tego, ile mocy z wiatraków można uzyskać do 2030 r. i w kolejnych latach w celu uzyskania neutralności klimatycznej.
Szefowa resortu klimatu wskazała, że rząd - w celu realizacji dwóch wspomnianych założeń tzw. ustawy wiatrakowej - zmieni m.in. rozporządzenie Rady Ministrów o przedsięwzięciach o znacznym oddziaływaniu na środowisko oraz sposób pracy i przepisy wewnętrzne Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zmiany te mają jej zdaniem mają pozwolić priorytetowo i „bez zbędnej zwłoki” traktować inwestycje w elektrownie wiatrowe na lądzie. Minister dodała, że nad tymi zmianami departamenty w resorcie klimatu i środowiska już pracują.
Będziemy dalej rozwijać, będziemy realizować inwestycje w elektrownie wiatrowe na lądzie. Ta decyzja zapadła. Ostatnie dni, godziny, bardzo ciężko opracowaliśmy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zastanawiając się, w jaki sposób możemy wesprzeć gospodarkę, pomimo kłód rzucanych gospodarce, pomimo tej antyrozwojowej postawie Pałacu Prezydenckiego
— powiedziała Hennig-Kloska.
Hennig-Kloska zachwala wiatraki
Minister klimatu oceniła również, że energia elektryczna generowana z wiatru jest dziś najtańszym dostępnym, a przy tym czystym źródłem energii, która jest „potrzebna polskim rodzinom, polskiej gospodarce”. Dodała, że elektrownia wiatrowa we współpracy z magazynem energii może w dużej mierze w krótkim okresie od 5 do 10 lat wypełnić znaczne luki, które dzisiaj występują w systemie energetycznym.
