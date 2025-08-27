Były minister zdrowia Adam Niedzielski z obrażeniami ciała trafił do szpitala - powiedział PAP dr Mariusz Mioduski, dyrektor medyczny Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Policja potwierdziła, że w centrum miasta b. ministra zaatakowało dwóch nieznanych sprawców.
Około godz. 15 w rejonie jednej z siedleckich restauracji w centrum miasta doszło do ataku na mężczyznę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, został on zaatakowany przez dwóch sprawców
— powiedziała PAP mł. asp. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji.
Funkcjonariuszka powiedziała, że natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o pobiciu na miejsce skierowany został patrol policji, który podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawców.
Zabezpieczane są wszelkie ślady i trwają czynności na miejscu zdarzenia
—- dodała policjantka.
Poszkodowany trafił do szpitala.
Stan zdrowia Niedzielskiego
Dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. dr Mariusz Mioduski potwierdził w rozmowie z PAP, że poszkodowanym jest były minister zdrowia Adam Niedzielski.
Nie są to bardzo poważne obrażenia
— ocenił i dodał, że bardzo prawdopodobne jest, że pacjent „nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka”.
Jak dowiedziała się PAP, atak może mieć podłoże polityczne.
Reakcja Morawieckiego
Sprawę skomentował były premier Mateusz Morawiecki.
Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuję od policji natychmiastowych i stanowczych działań
— napisał na platformie X.
Adam Niedzielski był w latach 2020–2023 ministrem zdrowia w rządzie Morawieckiego.
