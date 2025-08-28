W sieci pojawiły się zdjęcia, z których wynika, że polska Straż Graniczna rzekomo każe Ukraińcom przedostającym się do Polski rozbierać się do bielizny, aby w ten sposób skontrolować, czy nie mają tatuaży z banderowskimi symbolami. „To klasyczny przykład dezinformacji! Wykorzystano w niej rzeczywisty element infrastruktury przejścia granicznego w Hrebennem informujący o korzystaniu z toalety!” - komentuje na platformie X Straż Graniczna.
Rosyjska propaganda po raz kolejny gra na skłócenie Ukraińców z Polakami, tym razem podburzając tych pierwszych przeciwko naszemu krajowi.
PRZYGOTUJ Z WYPRZEDZENIEM DOKUMENTY I TELEFON! Prowadzone są selektywne kontrole obywateli pod kątem obecności symboli i atrybutów ideologii OUN-UPA. Odblokuj telefon komórkowy i przekaż go pracownikowi punktu kontrolnego. Podczas kontroli należy rozebrać się do bielizny
— tablice o takiej treści miały rzekomo pojawić się przy przejściu granicznym w Hrebennem.
Zdjęcia przerobione, napisy zawierają błędy i rusycyzmy
Okazuje się, że jest to fotomontaż, o czym poinformowała Straż Graniczna.
STOP FAKE NEWS! W Internecie publikowane jest zdjęcie plakatu mającego informować, jak przygotować się do kontroli granicznej na przejściu granicznym z Ukrainą. DEMENTUJEMY! To klasyczny przykład dezinformacji! Wykorzystano w niej rzeczywisty element infrastruktury przejścia granicznego w Hrebennem informujący o korzystaniu z toalety!
— napisano na profilu SG na platformie X.
Dokładny opis ukazał się na profilu Centrum Zwalczania Dezinformacji - organu roboczego Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.
Informacje o restrykcyjnych środkach stosowanych podczas kontroli Ukraińców na granicy polsko-ukraińskiej są fałszywe! Wrogie kanały na Telegramie rozpowszechniały informacje, że funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej zmuszają Ukraińców do rozbierania się „do bielizny”, szukając „zakazanych tatuaży”, a także sprawdzają telefony
— czytamy w komunikacie.
Zdjęcia tablic informacyjnych rozpowszechnianych przez wrogie kanały TG zostały przerobione za pomocą edytorów graficznych. Ponadto zawierają one wiele rusycyzmów, błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, które są typowymi oznakami fake newsów. Celem dezinformacji jest zasianie nieufności między Ukraińcami i Polakami, zniszczenie partnerstwa i solidarności, które szczególnie wzmocniły się od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji
— ostrzega CforCD.
jj/X
