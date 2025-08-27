Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu oraz nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin - poinformowała kancelaria prezydenta. Nowelizacja m.in. miała usunąć z polskiego prawa zapis, uznany przez Komisję Europejską za niezgodny z europejskimi regulacjami ws. bezpieczeństwa dostaw gazu.
Zawetowana ustawa wprowadzała konieczność uzyskania zgody właściwego ministra na przechowywanie zapasów obowiązkowych gazu za granicą - w państwach UE, EOG i EFTA. Warunki techniczne magazynowania za granicą musiały być takie, aby pozwalały przesłać całość zapasów do kraju w ciągu 50, a nie 40 dni jak obecnie.
Co znalazło się w nowelizacji?
Nowelizacja wykreślała natomiast z ustawy o zapasach konieczność rezerwowania zdolności przesyłowej na interkonektorze w przypadku utrzymywania zapasów gazu za granicą bez możliwości wykorzystania tej zarezerwowanej przepustowości na inne cele. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, przepisy o wymogach nakładanych na importerów i handlowców magazynujących gaz ziemny poza terytorium Polski są niezgodne z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/1938 - tzw. Rozporządzeniem SoS o bezpieczeństwie dostaw gazu.
