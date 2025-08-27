Jacek Dobrzyński poinformował, że odchodzi ze stanowiska rzecznika prasowego Minsiterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji po tym, jak doszło do rozdzielenia funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji i ministra koordynatora służb specjalnych. Do niedawna obie te funkcje sprawował Tomasz Siemoniak, ale obecnie jest on tylko ministrem koordynatorem służb specjalnych. MSWiA przypadło natomiast Marcinowi Kierwińśkiemu. „Nadal służąc Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem pozostaję rzecznikiem Ministra Koordynatora Służb Specjalnych” - przekazał Dobrzyński.
Kończę moją misję rzecznika prasowego MSWiA. Koordynowanie przekazu medialnego policji, SG, KGSP, SOP, RCB, RARS, UdSC, wojewodów, szpitali MSWiA i jeszcze paru innych podmiotów przejmuje Karolina Gałecka, której życzę siły, rzetelności, cierpliwości i wytrwałości. Łatwo z pewnością nie będzie
— przekazał Jacek Dobrzyński we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Dziękuję kierownictwu MSWiA, wojewodom, komendantom służb mundurowych, szefom instytucji podległych pod MSWiA i wszystkim rzecznikom oraz moim dotychczasowym współpracownikom i dziennikarzom za wyrozumiałość, poświęcenie i życzliwość. Bez Waszego profesjonalizmu nie dałbym rady
— dodał.
Moje serce przez całe zawodowe życie nosiło mundur, dlatego wspierałem, wspieram i zawsze wspierać będę tych co ślubują „bronić Polski i jej obywateli, nawet z narażeniem życia”
— podkreślał.
Nadal służąc Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem pozostaję rzecznikiem Ministra Koordynatora Służb Specjalnych
— poinformował Dobrzyński.
Nowa rzeczniczka
Głos w mediach społecznościowych zabrała nowa rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
Od dzisiaj przejmuję obowiązki rzecznika #MSWiA oraz dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej. Dziękuję za ciepłe przyjęcie
— zaznaczyła.
Tak ważny resort to dużo wyzwań, ale i mnóstwo ważnych działań dla bezpieczeństwa Nas wszystkich. Warto o tym skutecznie informować Polki i Polaków
— dodała.
