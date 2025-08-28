„Bardzo mnie denerwują ludzie z Ukrainy, którzy w Polsce obnoszą się ze swoim bogactwem. Uważam, że powinni to bogactwo raczej przeznaczyć na pomoc walczącej Ukrainie. Natomiast też wiem, że niestety, nie od wszystkich mogę oczekiwać bohaterstwa” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.
W bardzo burzliwej dyskusji z red. Dariuszem Matuszakiem i red. Anną Pawelec Skórka komentował weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o wsparciu dla obywateli Ukrainy.
Chcę powiedzieć jedną rzecz: że Ukraina prowadzi wojnę z państwem. które jest zdecydowanie większe. jeżeli chodzi o potencjał gospodarczy. ludzki. Ekonomiczny. Czwarty rok agresja rosyjska trwa czwarty rok. Ja nie pamiętam w historii Polski takiego okresu, żeby Polska jako państwo próbowała przeciwstawić się takiej agresji takiego mocarstwa w tak długim okresie?
— pytał.
Anna Pawelec zapytała z kolei, czy ktoś bardziej pomógł Ukraińcom niż Polacy.
W 2022 r. Polska pokazała najpiękniejsze swoje oblicze. Kraju solidarnego, otwartego, gościnnego. W rezultacie tego udało się nam wszystkim: i Polakom, i Ukraińcom tutaj uporządkować dużo kwestii. I ci ludzie do dzisiaj żyją i pracują w Polsce. I wydaje mi się, że to, co się wydarzyło w 22 roku, powinno pozostać trwałym fundamentem dla naszej relacji. Jeżeli ktoś próbuje to zepsuć, próbuje nam w tej chwili przyprawić twarz „oszołomów”, „nacjonalistów”, „ksenofobów” działa na naszą niekorzyść i na niekorzyść polską, i na niekorzyść ukraińską, i na naszą wspólną niekorzyść
— powiedział gość Telewizji wPolsce24.
„Antyukraińskie nastroje w Polsce”
Prezes Związku Ukraińców w Polsce został zapytany także o swoją wypowiedź na temat weta prezydenta. „To jest de facto realizacja polityki Kremla, a nie Polski” - stwierdził niedawno na antenie TVP Info w likwidacji.
Uważam że podsycanie antyukraińskich nastrojów w Polsce - a to, co zrobił pan prezydent, ewidentnie podsyca nastroje antyukraińskie w Polsce i przypina Polsce twarz nacjonalistów, szkodzi relacjom. Uważam, że to działa na naszą wspólną niekorzyść a jeżeli na naszą wspólną niekorzyść, to na korzyść Rosji
— przekonywał Skórka w dzisiejszej rozmowie z Telewizją wPolsce24.
To, że nastroje antyukraińskie były w społeczeństwie polskim, jest czymś normalnym. One rosną dlatego, że po pierwsze mamy ciągłe nakręcanie różnych elementów antyukraińskich. Po drugie, myślę, że też dochodzi do takiej sytuacji, że społeczeństwo polskie uważa w tej chwili już, że ta obecność być może jest zbyt duża, może oni są zbyt długo. My też nie potrafimy uświadomić sobie, jak bardzo mocno pracują fake newsy
— podkreślił.
800 plus pobierają wszystkie dzieci wszystkich obcokrajowców, którzy są legalnie w Polsce. Pobierają je na podstawie ustawy z 2016 r., wtedy 500+, a dziś 800+. (…) W tej chwili my chcemy doprowadzić do sytuacji, że grupa straumatyzowana to znaczy po pierwsze dzieci uchodźcy, którzy nagle musieli porzucić swoje domy, rodziny, bardzo często stracili bliskich, to w tej chwili te dzieci są podwójnie traumatyzowane, a ich rodzice nie mogą oficjalnie pracować. Dlaczego? Bo są chorzy, bo są słabi, bo podejmują czasem pracę dorywcze, a więc nie są zarejestrowani. I te dzieci będą tracić wsparcie rządu? Ja się pytam: a co my mamy wspólnego z chrześcijańskim rozumieniem solidarności społecznej?
— pytał gość Telewizji wPolsce24.
Dlaczego bogaci Ukraińcy nie pomogą własnemu krajowi?
Dariusz Matuszak zapytał, jak przemówić do bogatych Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, są w wieku poborowym, nie są uchodźcami wojennymi i podczas gdy ich rodacy giną w okopach, bawią się w knajpach i galeriach handlowych? Jak przekonać tę grupę, aby zrobiła coś dobrego dla własnego kraju?
Mnie tylko dziwi jedno. Ta, że tak powiem, narodowa pasja do tego, żeby dokopać dzieciom ukraińskim. Do Polski przyjechali ludzie z Ukrainy nie dlatego, że byli biedni, nie dlatego, że była bieda, tylko dlatego, że jest wojna. Już przed wojną, czyli przed 24 lutego, tutaj część ukraińskiego biznesu się transferowała. Rząd Polski, między innymi minister Emilewicz, a to był projekt premiera Morawieckiego, rząd zrobił bardzo dużo, żeby ukraiński biznes się do Polski relokował. Według oficjalnych danych Narodowego Banku Polskiego w Polsce pracuje w tej chwili około 70 tys. ukraińskich firm
— zaznaczył Skórka.
Znam w Warszawie i w Polsce kilkuset ukraińskich biznesmenów, którzy tutaj pracują, prowadzą swoje biznesy, zatrudniają i Polaków i Ukraińców, płacą podatki i jednocześnie bardzo, ale to bardzo intensywnie, wspierają armię ukraińską, także ich pomoc dla Ukrainy jest duża. Nie mówię, że robią to wszyscy i chcę też powiedzieć wyraźnie, że bardzo mnie denerwują ludzie z Ukrainy, którzy w Polsce obnoszą się ze swoim bogactwem. Uważam, że powinni to to bogactwo raczej przeznaczyć na pomoc walczącej Ukrainie. Natomiast też wiem, że niestety, nie od wszystkich mogę oczekiwać bohaterstwa
— dodał prezez Związku Ukraińców w Polsce.
