Przemysł obronny Ukrainy może liczyć na unijne fundusze i współpracę z europejskimi potentatami. Niemiecki gigant Rheinmetal buduje tam wielką fabrykę pocisków, a ukraińskie drony będą produkowane w duńskich zakładach. Czy polska zbrojeniówka ma szansę na umowy.
Unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius przekonywał, że „europejski przemysł zbrojeniowy wykazuje większe zainteresowanie ukraińskim sektorem obronnym niż odwrotnie”. Najnowsze informacje potwierdzają jego opinię.
Lista chętnych
Na produkcję ukraińskich dronów w Danii zdecydowała się ostatnio Kopenhaga. Ministrowie Obrony Denys Szmyhal i Troels Lundem Poulsen podpisali w Kijowie w zeszłym tygodniu w tej sprawie umowę. Według portalu United24Media w zakładach w Danii, która dokłada do przedsięwzięcia 72 mln dolarów, będą powstawać ukraińskie samobieżne haubice (kal. 155 mm), a także drony - od bezzałogowych statków powietrznych służących do rozpoznania taktycznego po systemy uderzeniowe dalekiego zasięgu.…
