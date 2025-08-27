„Zawetowaniem ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy prezydent Karol Nawrocki zdradza sąsiednią Ukrainę” - ocenił dziś niemiecki dziennik „Tageszeitung”. Według gazety, prezydent Nawrocki najwyraźniej nie dostrzega, że jego polityka jest zaproszeniem dla Władimira Putina do zajęcia Kijowa i Warszawy.
Karol Nawrocki, nowy prawicowo-populistyczny prezydent Polski, po zawetowaniu ustawy o pomocy dla Ukrainy chce pójść o krok dalej. Im gorzej dla Ukrainy, tym lepiej dla Polski – takie jest jego motto. Wyraził to już podczas kampanii wyborczej, kiedy wielokrotnie wypowiadał się przeciwko członkostwu Ukrainy w NATO
— czytamy w „Tageszeitung”.
W dzienniku podkreślono, że weto Nawrockiego wobec ustawy o pomocy dla uchodźców z Ukrainy wstrzymuje jednocześnie finansowanie systemu Starlink przez polski rząd. W ocenie „Tagszeitung” decyzja Nawrockiego uniemożliwia Ukrainie bezpieczne przechowywanie wrażliwych danych przed atakami hakerów z Rosji.
Weto Nawrockiego wywołuje strach i przerażenie wśród miliona ukraińskich uchodźców w Polsce, którzy bez ustawy o pomocy stracą pod koniec września legalny status pobytu w Polsce
— zaznaczono w artykule.
Na rękę Putinowi?
Dziennik zwrócił uwagę, że Nawrocki zapowiedział inicjatywę ustawodawczą, która zakazałaby symboli banderowskich.
Nawrocki gra tym samym na rękę prezydentowi Rosji, co jest przejawem nienawiści i podłości – z jasnym celem politycznym: Nawrocki chce obalić centrolewicowy rząd i utorować drogę do powrotu do władzy prawicowo-populistycznej partii PiS
— czytamy w „Tageszeitung”.
Nawrocki najwyraźniej nie dostrzega, że ta polityka jest jednocześnie zaproszeniem dla Władimira Putina do zajęcia Kijowa i Warszawy. Kto miałby pomóc Polsce po tym, jak zdradziła ona swojego sąsiada, Ukrainę?
— konkluduje niemiecki dziennik.
Przedwczoraj prezydent Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Prezydent zapowiedział wtedy własną inicjatywę legislacyjną w tej sprawie.
Wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do następnego posiedzenia Sejmu, 8 września, Rada Ministrów przygotuje rozwiązanie w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Równolegle pracuje nad powiązaniem wypłaty świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców z pracą w Polsce.
CZYTAJ TEŻ:
— Prezydent Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy. W tle m.in. 800+ dla obywateli Ukrainy. „Swojego zdania nie zmieniam”
— Idzie nowe! Najnowszy spot dotyczący zmian ws. Ukraińców w Polsce. „Czas wdrożyć zasadę prezydenta Karola Nawrockiego”
— Szef Związku Ukraińców w Polsce zaatakował prezydenta Nawrockiego! „To jest realizacja polityki Kremla, a nie Polski”
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738843-niemcy-pluja-na-nawrockiego-przejaw-nienawisci-i-podlosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.