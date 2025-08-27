Premier Donald Tusk na Radzie Gabinetowej zdecydowanie nie był w swojej szczytowej formie i nawet, gdy silił się na złośliwości, nie bardzo się udawało. „Prezydent Karol Nawrocki, pełniący funkcję od trzech tygodni, na Radzie Gabinetowej targał za łby i bawił się tą koalicją z Tuskiem na czele jak z dziećmi” - napisał europoseł Waldemar Buda. A to tylko jeden z komentarzy!
Jak poradził sobie prezydent Karol Nawrocki na swojej pierwszej Radzie Gabinetowej? Wygląda na to, że znacznie lepiej niż premier Donald Tusk. Rządowi obrywało się od głowy państwa raz za słabą realizację 100 Konkretów, raz - za rekordowy deficyt.
CZYTAJ TAKŻE: To trzeba zobaczyć! Prezydent Nawrocki pyta ekipę Tuska o 100 konkretów! „Czy one pozostają dla państwa nadal aktualne?”
„Prace polowe na Tusku”
Komentarze jednoznacznie pokazują, kto poradził sobie najlepiej.
No cóż, jest to tak zwana orka
— ocenił Michał Dworczyk.
Donald Tusk: „My robimy, nie gadamy” 😂😂😂 Robicie, owszem – długi, inflację i układy
— napisał Bartosz Kownacki, cytując wypowiedź premiera Tuska z Rady Gabinetowej.
Prezydent Karol Nawrocki, pełniący funkcję od trzech tygodni, na Radzie Gabinetowej targał za łby i bawił się tą koalicją z Tuskiem na czele jak z dziećmi
— ocenił Waldemar Buda.
Nawet na Radzie Gabinetowej premier ujawnia swoją fiksację na punkcie wiatraków. Gdyby koalicja Tuska z podobną determinacją jak przy forsowaniu ustaw wiatrakowych wykazała się dla realizacji swojego programu, nie byłyby konieczne takie spotkania dyscyplinujące jak dziś
— skomentował Błażej Poboży.
🔥Orka na rządzie Tuska! 🔥Musicie to zobaczyć!
— dodała Jadwiga Wiśniewska.
Po co to było naszemu rządowi, to nie wiem
— napisała Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.
Prace polowe na Tusku
— skomentował Sławomir Jastrzębowski.
aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738836-w-sieci-wrze-po-radzie-gabinetowej-prace-polowe-na-tusku
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.