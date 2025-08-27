Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki w drodze powrotnej z USA uda się do Włoch. Spotka się tam z papieżem Leonem XIV oraz Giorgią Meloni. Tematem rozmowy z premier Włoch będzie sprawa Mercosur. „Złej dla polskiego i europejskiego rolnika umowy” - powiedział Przydacz.
Szef BPM pytany na środowej konferencji prasowej o budowę koalicji sprzeciwu wobec umowy handlowej między Unią Europejską a Mercosur powiedział, że prezydent będzie starał się rozmawiać z państwami, w których interesie nie jest zawieranie „tej złej dla polskiego i europejskiego rolnika umowy”.
Przydacz poinformował, że podczas powrotu z planowanej na 3 września wizyty w Waszyngtonie, prezydent Nawrocki w Rzymie spotka się z papieżem Leonem XIV oraz z premier Włoch Giorgią Meloni.
Tam na pewno ten temat będzie poruszany
— dodał.
Umowa między UE a krajami Mercosur
Obecnie na forum UE trwają prace nad kształtem umowy handlowej UE-Mercosur. W grudniu 2024 r. Komisja Europejska ogłosiła zakończenie trwających blisko 25 lat rozmów z krajami południowoamerykańskimi na temat treści umowy. Polityczne porozumienie z KE zawarły: Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Komisja Europejska od kilku tygodni zapowiada, że niebawem przedstawi państwom członkowskim tekst umowy, gdy przejdzie on przegląd prawny i zostanie przetłumaczony na wszystkie języki urzędowe UE.
Zastrzeżenia wobec umowy wielokrotnie zgłaszały Polska i Francja, wskazując na ryzyko destabilizacji unijnego rynku rolnego. Oba kraje zadeklarowały gotowość zbudowania tzw. mniejszości blokującej.
xyz/PAP
