WIDEO

Jest zawiadomienie do prokuratury przeciwko Żurkowi! "Gwałcąc przepisy prawa, odwołuje prezesów sądów według własnego widzimisię"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Marcin Warchoł/Zbigniew Ziobro / autor: PAP/Szymon Pulcyn
Marcin Warchoł/Zbigniew Ziobro / autor: PAP/Szymon Pulcyn

Ta procedura wymaga udziału kolegium sądu. Tymczasem minister Żurek gwałcąc te przepisy prawa, które obowiązują w naszym kraju odwołuje prezesów, wiceprezesów wedle własnego politycznego widzimisię” - powiedział poseł PiS Marcin Warchoł podczas wspólnej konferencji prasowej z wiceprezesem PiS Zbigniewem Ziobrą.

Dwaj byli ministrowie sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro, dziś wiceprezes PiS, oraz Marcin Warchoł, zapowiedzieli złożenie do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez obecnego szefa tego resortu, Waldemara Żurka.

Zawiadomienie przeciwko Żurkowi

Przedmiotem dzisiejszej konferencji jest złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który odwołał 47 prezesów i wiceprezesów sądów bez zachowania właściwej procedury

— powiedział poseł Warchoł.

Ta procedura wymaga udziału kolegium sądu. Tymczasem minister Żurek gwałcąc te przepisy prawa, które obowiązują w naszym kraju odwołuje prezesów, wiceprezesów wedle własnego politycznego widzimisię

— zwrócił uwagę.

Działania bez podstawy prawnej

Pan minister Żurek w sposób ordynarny zbrukał gwarancję niezależności sędziowskiej, a pośrednio też niezawisłości, odwołując bez podstawy prawnej kilkudziesięciu prezesów i wiceprezesów sądów, czy zawieszając ich, a tak naprawdę, można powiedzieć, prowadząc do ich odwołania

— mówił z kolei Zbigniew Ziobro.

Czynił to, podkreślam bez podstawy prawnej, co samo w sobie jest przestępstwem, ale też argumentacja, jakiej użył jest kolejnym przestępstwem samym w sobie, dlatego, że nie można nikogo karać za to, że że stosuje się do obowiązującego w Polsce prawa i to jest oczywista oczywistość

— dodał wiceprezes PiS.

A właśnie takie było uzasadnienie decyzji pana Żurka. Tak jak zapowiedzieliśmy, jesteśmy konsekwentni, składamy kolejne zawiadomienia. Ta sterta zawiadomień rośnie, ponieważ mamy do czynienia z władzą, która regularnie łamie prawo, łamie porządek prawny, ale też popełnia przestępstwa. Mamy do czynienia z rządzącą Kliką, która tak naprawdę jest zorganizowaną grupą przestępczą działającą w obszarze władzy wykonawczej.

— ocenił Ziobro.

CZYTAJ TAKŻE:

-Żurek wystąpił z połajankami przed KRS. „Będę metodami zgodnymi z prawem dążył do tego, byście państwo opuścili ten budynek”

-Skandaliczna tyrada Żurka w KRS. Sędzia Dalkowska: Odbieram to jako groźby rządu i element presji wywieranej na niezależnych sędziów

jj/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych