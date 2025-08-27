„Ta procedura wymaga udziału kolegium sądu. Tymczasem minister Żurek gwałcąc te przepisy prawa, które obowiązują w naszym kraju odwołuje prezesów, wiceprezesów wedle własnego politycznego widzimisię” - powiedział poseł PiS Marcin Warchoł podczas wspólnej konferencji prasowej z wiceprezesem PiS Zbigniewem Ziobrą.
Dwaj byli ministrowie sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro, dziś wiceprezes PiS, oraz Marcin Warchoł, zapowiedzieli złożenie do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez obecnego szefa tego resortu, Waldemara Żurka.
Zawiadomienie przeciwko Żurkowi
Przedmiotem dzisiejszej konferencji jest złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który odwołał 47 prezesów i wiceprezesów sądów bez zachowania właściwej procedury
— powiedział poseł Warchoł.
Ta procedura wymaga udziału kolegium sądu. Tymczasem minister Żurek gwałcąc te przepisy prawa, które obowiązują w naszym kraju odwołuje prezesów, wiceprezesów wedle własnego politycznego widzimisię
— zwrócił uwagę.
Działania bez podstawy prawnej
Pan minister Żurek w sposób ordynarny zbrukał gwarancję niezależności sędziowskiej, a pośrednio też niezawisłości, odwołując bez podstawy prawnej kilkudziesięciu prezesów i wiceprezesów sądów, czy zawieszając ich, a tak naprawdę, można powiedzieć, prowadząc do ich odwołania
— mówił z kolei Zbigniew Ziobro.
Czynił to, podkreślam bez podstawy prawnej, co samo w sobie jest przestępstwem, ale też argumentacja, jakiej użył jest kolejnym przestępstwem samym w sobie, dlatego, że nie można nikogo karać za to, że że stosuje się do obowiązującego w Polsce prawa i to jest oczywista oczywistość
— dodał wiceprezes PiS.
A właśnie takie było uzasadnienie decyzji pana Żurka. Tak jak zapowiedzieliśmy, jesteśmy konsekwentni, składamy kolejne zawiadomienia. Ta sterta zawiadomień rośnie, ponieważ mamy do czynienia z władzą, która regularnie łamie prawo, łamie porządek prawny, ale też popełnia przestępstwa. Mamy do czynienia z rządzącą Kliką, która tak naprawdę jest zorganizowaną grupą przestępczą działającą w obszarze władzy wykonawczej.
— ocenił Ziobro.
