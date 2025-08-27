Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował, że Karol Nawrocki będzie uczestnikiem obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się na Westerplatte i w Wieluniu. 1 września br. minie 86 lat od agresji Niemiec na Polskę.
Bogucki podkreślił też, że 1 września to w historii Polski data niezwykle ważna i tragiczna – dzień rozpoczęcia II wojny światowej, najstraszniejszego z konfliktów zbrojnych, który dotknął całą ludzkość, a szczególnie obywateli Rzeczypospolitej.
Pan prezydent - jako historyk, jako były szef Instytutu Pamięci Narodowej, ale także Muzeum II Wojny Światowej - przykłada do kwestii tożsamości niezwykłą wagę, dlatego będzie obecny podczas obchodów na Westerplatte, to oczywiste, a także będzie w tym dniu obecny w Wieluniu
— odpowiedział Bogucki.
Szef KPRP dodał też, że zarówno Westerplatte, jak i Wieluń, to dwa symboliczne miejsca, jeżeli chodzi „o bestialski, niemiecki, hitlerowski atak na II Rzeczpospolitą”.
1 września br. minie 86 lat od agresji III Rzeszy Niemieckiej na II Rzecząpospolitą - 1 września 1939 r. rozpoczęła się druga wojna światowa. Ponad dwa tygodnie później - 17 września 1939 r. - do ataku na Polskę ruszyła także Armia Czerwona.
xyz/PAP
