Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738825-prezydent-uczci-1-wrzesnia-na-westerplatte-i-w-wieluniu

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.