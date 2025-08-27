Prezydent uczci 1 września na Westerplatte i w Wieluniu. "Przykłada do kwestii tożsamości niezwykłą wagę, dlatego będzie obecny"

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował, że Karol Nawrocki będzie uczestnikiem obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się na Westerplatte i w Wieluniu. 1 września br. minie 86 lat od agresji Niemiec na Polskę.

Bogucki podkreślił też, że 1 września to w historii Polski data niezwykle ważna i tragiczna – dzień rozpoczęcia II wojny światowej, najstraszniejszego z konfliktów zbrojnych, który dotknął całą ludzkość, a szczególnie obywateli Rzeczypospolitej.

Pan prezydent - jako historyk, jako były szef Instytutu Pamięci Narodowej, ale także Muzeum II Wojny Światowej - przykłada do kwestii tożsamości niezwykłą wagę, dlatego będzie obecny podczas obchodów na Westerplatte, to oczywiste, a także będzie w tym dniu obecny w Wieluniu

— odpowiedział Bogucki.

Szef KPRP dodał też, że zarówno Westerplatte, jak i Wieluń, to dwa symboliczne miejsca, jeżeli chodzi „o bestialski, niemiecki, hitlerowski atak na II Rzeczpospolitą”.

1 września br. minie 86 lat od agresji III Rzeszy Niemieckiej na II Rzecząpospolitą - 1 września 1939 r. rozpoczęła się druga wojna światowa. Ponad dwa tygodnie później - 17 września 1939 r. - do ataku na Polskę ruszyła także Armia Czerwona.

