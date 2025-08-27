Nawrocki wchodzi do gry. Morawiecki: Prezydencka inicjatywa ma szansę zdyscyplinować rząd i przyspieszyć realizację projektów rozwojowych

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Mateusz Morawiecki / autor: Fratria
Mateusz Morawiecki / autor: Fratria

Prezydent Karol Nawrocki słusznie wzywa rząd do wyjaśnień” – powiedział dziś b. premier Mateusz Morawiecki (PiS). Jak ocenił, zwołanie Rady Gabinetowej było potrzebne; skrytykował rząd za „trzy poważne zaniedbania”: pogarszający się stan budżetu, opóźnienia inwestycyjne i zagrożenia dla rolnictwa.

Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej – czyli rządu, który obraduje pod przewodnictwem prezydenta. Jak podała Kancelaria Prezydenta, głównymi tematami spotkania były: stan finansów publicznych, postępy inwestycji – w tym budowa CPK i elektrowni jądrowych – oraz działania rządu wobec zagrożeń dla polskiego rolnictwa.

Prezydent dyscyplinuje rząd

Były premier i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki ocenił na konferencji prasowej w Starachowicach, że prezydent „bardzo słusznie wzywa do siebie rząd, aby wytłumaczył się z trzech potężnych obszarów zaniechań i zaniedbań”.

Pierwszy to gigantyczna dziura w budżecie. To 157 miliardów złotych po lipcu. Bardzo niepokojące, ponieważ być może rekordowy deficyt 289 miliardów zaplanowany na ten rok będzie jeszcze przekroczony

— powiedział Morawiecki.

Jego zdaniem, może to prowadzić do cięć wydatków lub podnoszenia podatków.

Drugim problemem – zdaniem byłego premiera – są zaniechania w zakresie rozwoju infrastrukturalnego.

Jesteśmy już kilka lat opóźnieni z inwestycjami w CPK czy energetykę jądrową, choć minęło niespełna dwa lata rządów

— ocenił Morawiecki.

Jak dodał, prezydencka inicjatywa ma szansę „zdyscyplinować” rząd i przyspieszyć realizację projektów rozwojowych.

Trzecią kwestią, którą podniósł wiceprezes PiS, była sytuacja rolników i możliwe skutki umów handlowych UE–Mercosur.

Komisja Europejska de facto zaakceptowała bardzo groźną dla naszych rolników umowę, którą skutecznie odrzucaliśmy, kiedy byłem premierem

— stwierdził.

Prezydent jako głowa państwa ma prawo i obowiązek pytać, gdzie są oczekiwane przez ludzi projekty i co dzieje się z budżetem

— podkreślił Morawiecki.

Dodał, że ma nadzieję na dobrą współpracę pomiędzy Pałacem Prezydenckim i Radą Ministrów, ale – jak ocenił – będzie to zależało od „dobrej woli rządu”.

Konieczne zmiany

W kontekście zawetowania przez prezydenta ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Morawiecki powiedział, że w czasie wybuchu wojny decyzje były słuszne, ale teraz konieczne są zmiany.

Myśmy wprowadzali te zasady w momencie, kiedy był początek wojny, kiedy trzeba było stanąć na wysokości zadania i nie dopuścić Rosjan do granicy z Polską. W tamtych okolicznościach podjęliśmy dobre decyzje. Ostatnia decyzja prezydenta jest również dobrą decyzją

— powiedział.

W kontekście 800 plus dla Ukraińców - zdaniem Morawieckiego - powinny być wprowadzane precyzyjne przepisy, które nie pozbawiałyby świadczeń np. matek wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Według mnie w takich sytuacjach powinniśmy zastosować regulacje szczegółowe, wyjątek. Dla mnie najważniejsze jest to, aby takiego świadczenia nie pobierały osoby, które tutaj nie mieszkają, nie pracują, tylko próbują nadużywać tego systemu

—- dodał.

CZYTAJ TEŻ:

Wypoczynek ważniejszy? Morawiecki: Rząd dogadałby się z prezydentem, jeżeli by Tusk zaraz po rekonstrukcji nie udał się na urlop do Francji

Morawiecki alarmuje ws. stanu gospodarki: Tusk jest gorszy niż wirus. Prowadzi Polaków do biedy i z powrotem do zakupów na zeszyt

maz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych