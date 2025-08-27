Moc wiatraków lądowych zostanie zwiększona przede wszystkim przez tzw. repowering, niezależnie od prezydenckiego weta; rozporządzenie w tej sprawie jest już gotowe - poinformował w premier Donald Tusk. Dodał, że prąd z wiatraków popłynie „tak czy inaczej”.
Jest weto prezydenckie, przygotowaliśmy już rozporządzenie, i bez ustawy, niezależnie od weta prezydenckiego, zwiększymy moc wiatraków lądowych, przede wszystkim przez tak zwany repowering. Czyli te lokalizacje, które już są, tam będziemy wymieniali wiatraki, to będą dużo wydajniejsze turbiny
– powiedział premier podczas briefingu.
Uproszczone przepisy, wyższe maszty
Dodał, że tam, gdzie uproszczone przepisy środowiskowe pozwolą, zostaną postawione wyższe maszty.
Szef rządu zaznaczył, że prąd z wiatraków popłynie „tak czy inaczej”. Dodał, że o konkretnych rozwiązaniach, które mają pozwolić na zwiększenie mocy wiatraków, „jeszcze dzisiaj” mają informować minister klimatu Paulina Hennig-Kloska i minister energii Miłosz Motyka.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował 21 sierpnia, że zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej, „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy.
