„W mojej ocenie to było przestępstwo i sprawa powinna być wszczęta z urzędu przez prokuraturę, która powinna postawić Mazurence zarzuty dotyczące znieważenia głowy państwa” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Janusz Kowalski. Były wiceminister rolnictwa podkreśla, że dyskusja o zaostrzeniu przepisów przyznawania polskiego obywatelska jest konieczna, ma je Mazurenko. „Mam nadzieję, że jego zachowanie rozpocznie w końcu dobrą dyskusję ws. zmian prawnych dotyczących odbierania polskiego obywatelstwa” - ocenił nasz rozmówca.
Ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko w bezczelny sposób znieważył polskiego prezydenta Karola Nawrockiego na antenie Polsat News. Stwierdził, że zachowuje się jak Pahan, czyli przywódca kryminalny w rosyjskim więzieniu. Na te słowa szybko zareagowała red. Agnieszka Gozdyra, podkreślając, że Ukrainiec przekroczył granice obrażając głowę polskiego państwa.
Po pierwsze muszę ocenić zachowanie red. Agnieszki Gozdyry jako bardzo dobre. Zachowała się tak, jak powinien zachować się każdy polski dziennikarz w sytuacji, w której obrażany i atakowany jest niezgodnie z prawem prezydent Rzeczpospolitej. W mojej ocenie to było przestępstwo i sprawa powinna być wszczęta z urzędu przez prokuraturę, która powinna postawić Mazurence zarzuty dotyczące znieważenia głowy państwa. Ukrainiec Witalij Mazurenko ma niestety polskie obywatelstwo i mam nadzieję, że jego zachowanie rozpocznie w końcu dobrą dyskusję ws. zmian prawnych dotyczących odbierania polskiego obywatelstwa, co pozwoli wypracować szybką ścieżkę w takich sytuacjach
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł Janusz Kowalski z PiS i przypomina, że zachowanie Mazurenki podpada pod art. 135 Kodeksu Karnego mówiącym o znieważeniu prezydenta RP.
Mazurenko to ukryta opcja banderowska
Poseł Kowalski absolutnie popiera prezydenckie weto ws. świadczenia 800+ dla niepracujących Ukraińców oraz kary za propagowanie banderowskich symboli.
Ta sytuacja pokazuje, jakiego błędu Polska nie może popełniać. Nasza polityka dotycząca Ukraińców, którzy są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, musi być polityką realną, musi uwzględniać polskie interesy. Nie może być tak, że cała Europa zarabia na konflikcie z Ukrainą – m.in. poprzez import produktów rolnych - a Polska finansuje pomoc Ukraińcom, którzy zachowują się tak, jak zachował się ten człowiek, który dostał polskie obywatelstwo. W mojej ocenie jest on w istocie ukrytą opcją banderowską, czego dowodem jest screen z jego Facebooka. Nic bardziej nie uzasadnia zaproponowanych przez prezydenta zmian w zakresie przyznawania polskiego obywatelstwa. Chodzi o co najmniej 10-letni okres, po którym można ewentualnie rozważyć przyznanie obywatelstwa polskiego. Poszedłbym tu znacznie dalej i powiedział, że to powinno być 15, a może i 20 lat. Konieczne jest zrównanie sankcji karnych za używanie symboli banderowskich, tej okrutnej ideologii, która doprowadziła do ludobójstwa Polaków przez Ukraińców na Wołyniu, z używaniem symboli niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu
— podkreśla nasz rozmówca.
Musimy rozpocząć poważną dyskusji na temat przyszłości Ukraińców w Polsce. Dostrzegam poważne zagrożenia, które wydarzyły się w innych państwach, gdzie niekontrolowana, ale legalna migracja doprowadziła do trwałych zmian kulturowych. Musimy pamiętać, że Polska ma być dla Polaków. Jesteśmy w polskim domu, w którym obowiązują polskie zasady i polskie reguły, w którym trzeba się zachowywać po polsku. Choć jest to coś tak oczywistego, to jednak nie może przejść przez gardło mainstreamowi III RP. W tym miejscu jeszcze raz przypomnę zachowanie red. Agnieszki Gozdyry, która ma przecież całkowicie inną wrażliwość od mojej. Podkreślam, tak zachowuje się Polak w polskim domu
— stwierdził były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.
Mazurenko właściwie uderzył w Ukraińców
W Polsce mieszka i pracuje ponad milion Ukraińców, którzy za chwilę mogą ubiegać się o przyznanie polskiego obywatelska. Zdaniem polityka PiS jeśli tacy ludzie, jak Mazurenko je otrzymają będziemy mieć poważny problem. Ponad to, przyznanie go tak dużej grupie narodowościowej spowoduje powstanie ogromnej mniejszości narodowej, mającej liczne uprawnienia.
Bez wątpienia Mazurenko zaszkodził Ukraińcom mieszkającym w Polsce, bo większość z nich rzeczywiście respektuje polskie zasady i się asymiluje, pracuje ciężko. Miejmy jednak świadomość, że to nas nie zwalnia z pewnej narodowej ostrożności w stosunku do tak wielkiej migracji. Mówię to, jako polityk zaangażowany w spór z mniejszością niemiecką w Polsce, która liczy ok. 150 tys. obywateli narodowości niemieckiej. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców jest trwale i systemowo związane i zaopatrywane w pomoc płynącą z niemieckiej stolicy. W mojej ocenie jest bardziej lojalne wobec Berlina niż Warszawy. Dlatego myślę, że nagłe powstanie dużej mniejszości osób narodowości ukraińskich, które mogłyby uzyskać nasze obywatelsko, może doprowadzić do gigantycznych napięć i konfliktów w Polsce, jeżeli ten proces nie będzie kontrolowany. Dlatego plany prezydenta Nawrockiego uważam za bardzo dobre. Jestem przeciwnikiem hurtowego rozdawania polskiego obywatelstwa Ukraińcom. Po 35 latach III RP Polska naprawdę zasługuje na poważny program powrotu Polonii do macierzy. To jest ta migracja, z której powinniśmy czerpać, a nie z innych obszarów
— dodaje poseł Kowalski.
Będę dążył także do tego, żeby 800+ było wyłącznie dla polskich rodzin, dla polskich dzieci. Brakuje nam miliardów na onkologię, na służbę zdrowia, na politykę prorodzinną. Za chwilę będzie debata na temat prezydenckiego projektu PIT 0 proc. dla rodzin z dwójką dzieci i będziemy na pewno słyszeć ze strony ekipy polityków Donalda Tuska, że nie ma na to pieniędzy, na demografię, na ulgi podatkowe dla rodzin. Tymczasem ponad 2 miliardy złotych jest przeznaczanych na 800+ dla Ukraińców i kolejne miliardy złotych na służbę zdrowia, co moim zdaniem jest ogromnym polem do nadużyć. Na to wszystko trzeba popatrzeć zdroworozsądkowo, działać w interesie Rzeczypospolitej Polskiej
— podsumowuje nasz rozmówca.
