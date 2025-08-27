„Pozytywną wiadomością jest to, że uzyskaliśmy zapewnienie premiera, że stanowisko polskiego rządu co do umowy Mercosur negatywne, będzie realizowane” - podkreślił Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. Prezydencki minister dokonał podsumowania Rady Gabinetowej.
Były trzy zasadnicze cele pana prezydenta, które przyświecały zwołaniu tej rady: wypracowanie wspólnego stanowiska w zasadniczych dla Polski sprawach, skonfrontowanie stanowisk co do trzech zasadniczych tematów, i wreszcie trzecia przyczyna: realizacja zapowiedzi prezydenta z kampanii wyborczej. Czyli: nie chcę powiedzieć, że dyscyplinowania, ale motywowania rządu do ciężkiej pracy
— podkreślił minister Bogucki.
Budżet i „Czterej jeźdźcy Apokalipsy”
Jeżeli chodzi o kwestie finansów i budżetu, to pozostajemy tutaj – prezydent i rząd – w rozbieżności. Będziemy oczekiwać jako KPRP na odpowiedzi w formie pisemnej tam gdzie te odpowiedzi nie wybrzmiały lub wybrzmiały w sposób niewystarczający. Mamy do czynienia z taką kwadrygą pana ministra Domańskiego, rządu, także premiera Tuska, jeśli chodzi o finanse publiczne i deficyt. To są tacy czterej jeźdźcy Apokalipsy. W obecnym budżecie jedna trzecia środków na wydatki pochodzi z pożyczek. Mamy więc do czynienia z bardzo mocnym zadłużaniem. Druga kwestia: blisko 50 proc. stanowi deficyt jeśli chodzi o przychody
— podkreślił szef KPRP.
Kolejna kwestia, niezwykle ważna – blisko 50 mld mniejsze w tym roku wpływy niż w roku poprzednim. Mimo że, na szczęście, wciąż jeszcze mamy wzrost gospodarczy. A skoro wzrost gospodarczy, to i wpływy do budżetu państwa powinny być większe. Rzecz czwarta, niezwykle ważna, która często była bardzo nieprawdziwie przedstawiana. Jeśli spojrzymy na załączniki do tego budżetu: wydatki pozabudżetowe, to ponad 182 mld zł. We wszystkich tych czterech punktach mamy do czynienia ze swego rodzaju „historycznym” osiągnięciem: nigdy nie było tak źle. Jeśli chodzi o inwestycje rozwojowe, to dyskusja zogniskowała się wokół dwóch projektów. Po pierwsze: CPK. Dzięki presji, pozytywnej presji milionów Polaków, rząd się ugiął i powiedział, że będzie realizował CPK. Niestety, to jest projekt bardzo mocno określony i trudno nazywać go w pełnym tego słowa znaczeniu Centralnym Portem Komunikacyjnym, zwłaszcza w zakresie połączeń kolejowych, z którego został „Y”. Mamy tu ewidentne rozbieżności. Wiemy również, że niektóre projekty w ramach CPK są bardzo mocno opóźnione i to z takich bardzo kuriozalnych sytuacji. Dlaczego tak się dzieje? To jest pytanie do rządu
— wskazał.
Polska liderem ws. Mercosur?
Jeśli chodzi o atom, Koreańczycy wycofują się z projektu, bo nie widzą możliwości współpracy z tym rządem. Szef koncernu mówi o tym expressis verbis. Tłumaczenia rządu, że mamy do czynienia z większym, szerszym ruchem, który dotyczy Europy czy Europy Środkowej, pozostaje w sprzeczności z faktami. Dalej mają być realizowane tego rodzaju inwestycje, chociażby w Czechach. I to jest sprawa, która niepokoi pana prezydenta
— mówił szef KPRP.
Pozytywną wiadomością jest to, że uzyskaliśmy zapewnienie premiera, że stanowisko polskiego rządu co do umowy Mercosur negatywne, będzie realizowane. (…) Zadaniem rządu i zadaniem, którego chce także podjąć się pan prezydent, jest podjęcie próby zbudowania mniejszości blokującej, która zablokuje tę szkodliwą dla Polski umowę z Mercosur. Polska musi być liderem tego sukcesu i nie może rozwadniać swojego stanowiska poprzez nie najlepsze wypowiedzi tych czy innych przedstawicieli rządu
— podsumował Zbigniew Bogucki.
