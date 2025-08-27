Poseł PiS Mariusz Gosek był gościem „Porannej Rozmowy” na antenie Telewizji wPolsce24. Poruszone zostały tematy rządów ekipy Tuska, skandalu z udziałem Witalija Mazurenki oraz spotkania liderów państw Bałtyckich. „Za Donalda Tuska gospodarka jest gruzowana, tak samo jak finanse państwa. Te są całkowicie zgruzowane. Mamy ogromny deficyt budżetowy. Ponad 300 miliardów, jest jeszcze około 100 miliardów ukrytego długu. Dodatkowo już spłacamy pożyczkę z KPO, która idzie na absurdalne kwestie. Z drugiej części komponent kultura. Z pierwszej na jachty i na inne dobrodziejstwa. Jeżeli tak widzi strategiczne elementy polskiej gospodarki Donald Tusk, to gratuluję” - powiedział. Dodał również: „Jestem za tym, żeby wszcząć procedurę i rozpoznać to w rozumieniu obecnych przepisów prawa. Żeby odebrać obywatelstwo panu Mazurenko. Również popieram ten kierunek”.…
