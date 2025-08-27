Sondaż Research Partner ujawnił znaczący wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, które z wynikiem 35,8 proc. poparcia wśród zdecydowanych wyborców jest obecnie najpopularniejszą partią polityczną w Polsce. Co ciekawe, poza Sejmem znalazłyby się Konfederacja Korony Polskiej, partia Razem, Polska 2050 i PSL. Kluczowe jest również to, że Koalicja Obywatelska nie mogłaby liczyć na większość w Sejmie w żadnym z wariantów koalicyjnych.
W najnowszym sondażu Research Partner, biorąc pod uwagę również wyborców niezdecydowanych, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało znaczącą przewagę nad Koalicją Obywatelską, notując poparcie rzędu 31,4 proc., co oznacza wzrost o 1,8 pkt. proc. w porównaniu z ostatnimi badaniami przeprowadzonymi przez pracownię pod koniec maja bieżącego roku. Partia Donalda Tuska straciła 2,2 pkt. proc. poparcia i z poparciem 27 proc. uplasowała się na drugim miejscu. Podium zamyka Konfederacja, na którą swój głos chciałoby oddać 11,3 proc. wyborców (wzrost o 1,8 pkt. proc.).
Dalej mamy Lewicę, którą wspiera 6,3 proc. ankietowanych, co oznacza utrzymanie poparcia na tym samym poziomie.
Poza Sejmem znalazłyby się Konfederacja Korony Polskiej z poparciem rzędu 3,5 proc. (spadek o 1,7 pkt. proc.), Polska 2050, na którą oddanie głosu deklaruje 2,9 proc. wyborców. Partię Razem wskazało 2,9 proc. ankietowanych. Na końcu stawki znalazło się PSL z zaledwie 1,9 proc. poparcia.
Zdecydowani
Biorąc pod uwagę wyborców zdecydowanych, sondażowy sukces PiS jest jeszcze większy. W ty kontekście partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 35, 8 proc. poparcia, KO 30,8 proc., Konfederacja 12,9 proc., natomiast Lewica 7,2 proc.
Poza progiem wyborczym wciąż znajduje się Konfederacja Korony Polskiej z 4 proc. poparcia, Polska 2050 z 3,3 proc., Partia Razem z 3,3 proc. oraz PSL z wynikiem 2,2 proc.
Mandaty i koalicje
Jak wyniki procentowe poszczególnych ugrupowań przekładałyby się na mandaty w Sejmie. PiS zdobyłoby 212 miejsc w Izbie, KO 167, Konfederacja 57 mandatów, a Lewica 24.
Research Partner wskazuje też na potencjalne koalicje parlamentarne i ich siłę liczoną w sejmowych mandatach. Koalicja PiS i Konfederacji mogłaby liczyć 269 mandatów, zaś sojusz z Konfederacją Korony Polskiej 210 mandatów, co nie pozwoliłoby na uzyskanie większości w Sejmie, liczonej na 231 głosów.
Co istotne, Koalicja Obywatelska nie mogłaby liczyć na większość w Izbie w żadnym z wariantów koalicyjnych, gdyż w sojuszu z Konfederacją uzyskałaby jedynie 227 mandatów, zaś koalicja KO z Lewicą pozwoliłaby na większość rzędu 191 mandatów.
maz/Business Insider/X
