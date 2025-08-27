Po tym jak prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, a w uzasadnieniu stwierdził m.in., że 800+ powinni w Polsce otrzymywać jedynie pracujący Ukraińcy, politycy Koalicji Obywatelskiej zapałali oburzeniem, choć zmiany w świadczeniu zapowiadał sam premier Donald Tusk. Szef rządu, podczas dzisiejszej Rady Gabinetowej, chcąc wbić szpilę głowie państwa, był jednak zmuszony… powiedzieć prawdę. „My się nie pokłócimy, bo nie mamy zamiaru się kłócić, bo sami zaproponowaliśmy zmiany dotyczące wypłacania 800 plus” - podkreślił.
Szef rządu zaznaczył, że propozycja prezydenta ws. niewypłacania 800 plus niepracującym Ukraińcom jest zbieżna z deklaracjami rządu, który przygotowuje taki projekt ustawy.
Przecież dobrze Pan wie, Panie Prezydencie, że projekt ustawy w tej kwestii jest praktycznie gotowy. I że ustawa, którą Pan zawetował, ona będzie miała różne przykra konsekwencje. My się nie pokłócimy, bo nie mamy zamiaru się kłócić, bo sami zaproponowaliśmy zmiany dotyczące wypłacania 800 plus. (…) Natomiast zawetowanie ustawy, która regulowała dużo więcej kwestii może być dewastujące dla polskich firm
— zwrócił się Tusk do Nawrockiego.
Reakcja rządu na prezydenckie weto
Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował wczoraj, że do następnego posiedzenia Sejmu, 8 września, Rada Ministrów przygotuje rozwiązanie ws. prezydenckiego weta do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Równolegle pracuje nad powiązaniem wypłaty świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców z pracą w Polsce.
Czy Jan Grabiec, Krzysztof Brejza, Katarzyna Lubnauer i reszta „chóru oburzonych” przeprosiła już swojego pryncypała, za sugerowanie, że z jego pomysłów cieszą się na Kremlu?
jj/PAP
