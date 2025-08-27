TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Maciejewski: Mazurenko powinien wykazać patriotyzmem na froncie, a nie gawędziarstwem w telewizji

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/EPA/93rd Separate Mechanized Brigade/HANDOUT/wPolsce24
autor: PAP/EPA/93rd Separate Mechanized Brigade/HANDOUT/wPolsce24

Andrzej Maciejewski był gościem pasma „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. Poruszył temat skandalicznych słów ukraińskiego dziennikarza Witalija Mazurenki, które ten skierował w stronę prezydenta RP Karola Nawrockiego. Nazwał głowę państwa „pahanem” - tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego. „Pan Mazurenko powinien się wykazać patriotyzmem. Na froncie Ukrainy potrzeba ludzi do walki i obrony ojczyzny. Pan Mazurenko powinien się znaleźć w odpowiednim miejscu i wykazać patriotyzmem praktycznym, a nie teoretycznym gawędziarstwem w telewizji. Podczas gdy jego rodacy na froncie giną albo uciekają za granicę. Mam wrażenie, że papierowy Polak to raczej kiepska jakość” - skomentował Maciejewski.

Do skandalicznego zdarzenia doszło w programie Agnieszki Gozdyry na antenie Polsat News, gdzie ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko w obrzydliwy sposób obrażał prezydenta Karola Nawrockiego. Na sprzeciw dziennikarki, zareagował w buńczuczny sposób.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych