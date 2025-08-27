Andrzej Maciejewski był gościem pasma „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. Poruszył temat skandalicznych słów ukraińskiego dziennikarza Witalija Mazurenki, które ten skierował w stronę prezydenta RP Karola Nawrockiego. Nazwał głowę państwa „pahanem” - tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego. „Pan Mazurenko powinien się wykazać patriotyzmem. Na froncie Ukrainy potrzeba ludzi do walki i obrony ojczyzny. Pan Mazurenko powinien się znaleźć w odpowiednim miejscu i wykazać patriotyzmem praktycznym, a nie teoretycznym gawędziarstwem w telewizji. Podczas gdy jego rodacy na froncie giną albo uciekają za granicę. Mam wrażenie, że papierowy Polak to raczej kiepska jakość” - skomentował Maciejewski.
Do skandalicznego zdarzenia doszło w programie Agnieszki Gozdyry na antenie Polsat News, gdzie ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko w obrzydliwy sposób obrażał prezydenta Karola Nawrockiego. Na sprzeciw dziennikarki, zareagował w buńczuczny sposób.…
