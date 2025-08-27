„Prawica w Polsce, która rządziła osiem lat, a nawet wcześniej, uczyniła z aneksu, który moim zdaniem ma już dzisiaj tylko wartość historyczną, jakiś rodzaj świętego Grala. Opowiadano o tym, że tam jest prawda i tylko prawda, która nas wyzwoli i jak go poznamy, to już będziemy wiedzieli w jakim kraju żyjemy. Nigdy tak nie jest, nawet w przypadku tych rzeczy, które wychodziły spod mojej ręki, ale musimy to przeciąć” - powiedział szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Marcin Fijołek pytał w Polsat News prof. Sławomira Cenckiewicza o to, czy często zmienia zdanie w swoim życiu, zwłaszcza w kontekście odtajnienia aneksu raportu likwidującej WSI.
A ja kiedykolwiek mówiłem, że jestem przeciw?
— dziwił się Cenckiewicz.
Nie, dlatego pytam, czy dzisiaj zmienił pan zdaniem po 2015, 2018 r., kiedy mówił pa konsekwentnie, że trzeba opublikować ten aneks. Czy prezydent Nawrocki opublikuje ten aneks?
— dopytywał prowadzący.
Pan prezydent to zapowiadał, minister Leśkiewicz to zapowiadał. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z prezydentem, który jest tym bardzo zainteresowany. Tak, jesteśmy w procesie weryfikacji treści aneksu dot. likwidacji WSI. Musimy wziąć pod uwagę wyrok TK, który nakazał niejako anonimizację wszystkich danych czy spraw operacyjnych, kryptonimów itd. To trzeba oczywiście zrobić i później, to już będzie po tej weryfikacji, jakiejś opinii, która będzie z BBN. Decyzję ostateczną podejmie prezydent Nawrocki
— odpowiedział Cenckiewicz.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Co z odtajnieniem aneksu do raportu WSI? Rzecznik Nawrockiego zdradził, co zrobi prezydent. „Obszerny dokument z wrażliwymi danymi”
Aneks jak święty Gral
Zdaniem szefa BBN z odtajnienia aneksu do raportu WSI uczyniono „świętego Grala” i trzeba tę sytuację ostatecznie przeciąć.
Taki jest kierunek [by odtajnić aneks – red.] dlatego, że muszę to z przykrością powiedzieć, ale prawica w Polsce, która rządziła osiem lat, a nawet wcześniej, uczyniła z aneksu, który moim zdaniem ma już dzisiaj tylko wartość historyczną, jakiś rodzaj świętego Grala. Opowiadano o tym, że tam jest prawda i tylko prawda, która nas wyzwoli i jak go poznamy, to już będziemy wiedzieli w jakim kraju żyjemy. Nigdy tak nie jest, nawet w przypadku tych rzeczy, które wychodziły spod mojej ręki, ale musimy to przeciąć. Nie możemy żyć w dalszym ciągu z takim przekonaniem, że mamy jakiegoś świętego Grala i każdy prezydent, który zostaje prezydentem, od Lecha Kaczyńskiego przez Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego ma tego świętego Grala u siebie pod tapczanem i jak tylko zobaczy, to się po prostu go boi i nie chce go publikować
— wyjaśniał szef BBN.
CZYTAJ TEŻ:
— B. szef MON: Aneks z likwidacji WSI? „Przez pewien czas nie zdawałem sobie sprawy z jego wagi”
— Brak publikacji aneksu do raportu z likwidacji WSI wygląda niepokojąco
— Prof. Cenckiewicz: „Aneks dot. WSI należy ujawnić”, zaś Smoleńsk to był „zamach na bezpieczeństwo państwa”
maz/Polsat News/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738807-aneks-ws-wsi-zostanie-odtajniony-cenckiewicz-zabral-glos
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.