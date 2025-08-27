Prezydent Karol Nawrocki, podczas Rady Gabinetowej, poruszył temat deficytu budżetowego i umowy z krajami Mercosur. „Pan premier regularnie używał przymiotnika rekordowy, ale według moich informacji to mamy rekordowy deficyt w historii Polski po 89 roku. Tego przymiotnika zabrakło przy samym deficycie i to jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania oraz dyskusji” - powiedział. Dodał również: „Chciałbym zachęcić pana premiera oraz wszystkich ministrów i zadeklarować, że jestem gotowy do budowania mniejszości blokującej w radzie Unii Europejskiej, aby powstrzymać umowę Unii Europejskiej z państwami Mercosur”.
Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego dziś odbywa się Rada Gabinetowa. Przedmiotem obrad Rady jest stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa. W posiedzeniu Rady uczestniczy premier Donald Tusk i jego ministrowie.
Prezydent o rekordowym deficycie budżetowym
Prezydent odniósł się do rekordowego w dziejach III RP deficytu budżetowego.
Pan premier regularnie używał przymiotnika rekordowy, ale według moich informacji to mamy rekordowy deficyt w historii Polski po 89 roku. Tego przymiotnika zabrakło przy samym deficycie i to jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania oraz dyskusji. Nie udało mi się zachęcić pana premiera do tego, aby porzucił sentyment historyczny. Wiem jak to trudno jako historyk, ale jeśli będziemy rozmawiać, panie premierze, o tym co było, to nie wejdziemy na poziom męskiej dyskusji. O tym co udało się zrobić polskiemu rządowi w ostatnim półtora roku. To by było dla higieny naszego spotkania, myślę najlepsze, że rozmawialibyśmy o konkretnych rzeczach oraz o tych statystykach. Które się pojawiają i wpływają też na życie Polaków
— powiedział.
Prezydent: Wspólnie zatrzymajmy szkodliwą umowę z Mercosur
Prezydent Nawrocki odniósł się do tematu szkodliwej umowy z krajami Mercosur.
Umowa Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Nie stać nas na to. Posłużę się pewnymi przykładami na klasyczne rozdwojenie jaźni. ponieważ zakładam, że na tej sali wszyscy widzimy zagrożenia płynące z sumowy pomiędzy Unią Europejską a państwami Ameryki Południowej. Zakładam, że tak jest i przynajmniej tak to jest komunikowane w opinii publicznej, ale niestety nie znajduje to, odbicia w realnych działaniach. Oczywiście Mercosur jest właściwie końcem polskiego rynku drobiu, wołowiny, produkcji zbóż. Jest tym co bardzo niepokoi polskich rolników. Słyszałem o tym podczas ponad 300 spotkań w całej Polsce i przynajmniej na poziomie deklaratywnym wszyscy zgadzamy się z tym, że umowa Unii Europejskiej z państwami Mercosur jest zagrożeniem. Zgadzał się z tym także polski rząd, ponieważ czytam uchwałę Rady Ministrów z 26 listopada 2024 roku. Minister Siekierski, wicepremier Kosiniak-Kamysz. Czy decyzja sejmu, uchwała z 25 lipca 2025 roku mówi, że ta umowa jest rodzajem zagrożenia dla polskiego rolnictwa. Gdy przyglądam się realnym działaniom na forum Unii Europejskiej, to niestety nie znajduje to odbicia. Widzimy choćby deklaracje czy działania pana wiceministra Michała Baranowskiego w roli polskiej prezydencji w Unii Europejskiej czy rzecznika rządu pana Szłapki sygnującego deklaracje w tej sprawie z francuskim odpowiednikiem
— dodał.
Głowa państwa zadeklarowała pomoc w budowaniu mniejszości blokującej. Prezydent jasno dał do zrozumienia, że rząd musi skończyć z lawirowaniem w tym temacie.
Chciałbym zachęcić pana premiera oraz wszystkich ministrów i zadeklarować, że jestem gotowy do budowania mniejszości blokującej w radzie Unii Europejskiej, aby powstrzymać umowę Unii Europejskiej z państwami Mercosur. To jest naprawdę dobra wola. Mam nadzieję, że pan premier tak do tego podejdzie. Jeśli państwo jesteście rzeczywiście przeciwko tej umowie i jesteście w stanie realizować te założenia na forum Unii Europejskiej wbrew interesom Niemiec. Jako prezydent Polski chciałem się polecić, zbudujmy mniejszość blokującą wspólnie i to zatrzymajmy. Tylko musimy wyjść z rozdwojenia jaźni, w której mówimy tak, a działamy na forum europejskim nieco inaczej
— zakończył.
