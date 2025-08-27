Witalij Mazurenko, ukraiński dziennikarz, który w wywiadzie dla Polsat News obraził prezydenta Karola Nawrockiego, stracił pracę na portalu „Obserwator Międzynarodowy”. Choć Mazurenko wielokrotnie podawał się za doktoranta KUL, uczelnia odcięła się od niego, wydając komunikat, z którego wynika, że dziennikarz w roku 2020 został skreślony z listy studentów studiów doktoranckich.
Wypowiedź Witalija Mazurenki o prezydencie RP Karolu Nawrockim oburzyła dziennikarkę Polsat News Agnieszkę Gozdyrę. W jej programie ukraiński dziennikarz wypowiedział następujące słowa:
Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego.
Prowadząca kazała rozmówcy przeprosić i kilkakrotnie dawała mu taką możliwość, jednak Mazurenko nie chciał z niej skorzystać, a nawet wściekał się, że Gozdyra go „poucza”.
CZYTAJ TAKŻE: Skandal! Ukraiński dziennikarz obrażał prezydenta Nawrockiego. „To nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana”
Mazurenko traci pracę, KUL podaje, że… w 2020 r. został skreślony
Sprawa wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych, a ukraiński dziennikarz poniósł konsekwencje.
Informujemy, że w trybie natychmiastowym podjęta została decyzja o zakończeniu współpracy z panem Witalijem Mazurenką. Osoba ta traci również funkcję zastępcy redaktora naczelnego w naszej redakcji
— poinformowała w oświadczeniu redakcja portalu Obserwator Międzynarodowy.
W komunikacie zaznaczono, że słowa Mazurenki nie są odzwierciedleniem poglądów redakcji.
Jako polski portal stanowczo nie akceptujemy i nie tolerujemy podważania powagi urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze wartości opierają się na rzetelnym dziennikarstwie, odpowiedzialności za słowo oraz pełnym poszanowaniu instytucji Państwa Polskiego i jego przedstawicieli
— czytamy.
Z kolei Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie ukraiński dziennikarz miał uczęszczać na studia doktoranckie, wydał oświadczenie, z którego wynika, że w 2020 r. został skreślony z listy studentów.
W związku z przypisywaniem afiliacji KUL dziennikarzowi Witalijowi Mazurence, który znieważył Prezydenta RP, wyjaśniamy: p. Witalij Mazurenko w listopadzie 2020 r. został skreślony z listy studentów studiów doktoranckich KUL i nie ma żadnych związków z naszą uczelnią
— czytamy w komunikacie.
Rzecz w tym, że już długo po 2020 r. ukraiński dziennikarz nadal podawał się za doktoranta KUL lub był w taki sposób przedstawiany w mediach, gdzie występował jako komentator.
I bardzo dobrze! Chociaż tutaj, w 2022 roku, podawał się za doktoranta KUL
— zauważył poseł PiS Dariusz Matecki, załączając opis audycji w Radiu Łódź z 24 lutego 2022 r.: „Gościem w piątek był Vitalij Mazurenko doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 8 lat mieszkający w Polsce”.
Kolejny przykład to 2024 r.:
Artykuł z czerwca 2024. Skoro podszywał się pod doktoranta KUL, to może warto rozważyć kroki prawne?
— pytał Matecki, tym razem dołączając biogram dziennikarza pod artykułem na stronie Obserwator Międzynarodowy:
Witalij Mazurenko - zastępca redaktora naczelnego portalu „Obserwator Międzynarodowy”, prawnik, dziennikarz, doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pochodzi z Odeszczyzny.
Przeprosił tych, którzy poczuli się urażeni
Sam Witalij Mazurenko wczoraj zamieścił na Facebooku typowe „przeprosiny” w stylu non-apology.
Szanowni Państwo, Drodzy Współobywatele,
Z głębokim smutkiem przyjąłem fakt, że moja wczorajsza wypowiedź w programie „Debata z Gozdyrą” uraziła wielu z Was. Vox populi, vox Dei. Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pragnę podkreślić, że darzę instytucje państwa na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej pełnym szacunkiem. Przepraszam wszystkich, których uczucia mogły zostać dotknięte moimi słowami
— napisał.
CZYTAJ TAKŻE:
-Haniebne słowa Mazurenki. Rzecznik Nawrockiego: Pożyteczni idioci wspierają antagonizmy podsycane przez cynicznych polityków
-Bogucki: Mazurenko powinien być ścigany za znieważenie prezydenta. To zachowanie Ukraińca potwierdziło słuszność działania głowy państwa
jj/X, FB, Obserwator Międzynarodowy
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738802-mazurenko-obrazil-prezydenta-teraz-traci-prace
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.