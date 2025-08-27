Poseł PiS Krzysztof Szczucki był gościem pasma „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. Tematem była dzisiejsza Rada Gabinetowa. „Rządzący są zdziwieni, że prezydent wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec wyborców. Premier rządzi 18 miesięcy i cały czas mówi: „zrobimy”, a nie: „robimy”. Obietnice o różnych ustawach słyszymy, ale ich nie widzimy. Widzimy również chaos legislacyjny, jaki wychodzi z rządu” - powiedział.
Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego dziś odbywa się Rada Gabinetowa. Przedmiotem obrad Rady jest stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa. W posiedzeniu Rady uczestniczy premier Donald Tusk i jego ministrowie.
Rada Gabinetowa z udziałem rządu…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738801-szczucki-prezydent-bedzie-rozliczac-nieudolnosc-rzadu