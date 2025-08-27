”Bardzo się cieszę, że jest z nami pan minister Domański. Myślę, że będziemy kiedyś na tej samej stronie z panem ministrem Domańskim w podręcznikach o kampania wyborczych” - powiedział, otwierając posiedzenie Rady gabinetowej, prezydent RP Karol Nawrocki.
Prezydent Karol Nawrocki, zapowiadając rozmowy o trudnej sytuacji finansowej państwa, ucieszył się, że widzi ministra Andrzeja Domańskiego. Nawiązał więc do sytuacji z kampanii wyborczej, kiedy to Domański jako minister finansów nie chciał - niezgodnie z prawem - wypłacić środków budżetowych przysługujących PiS, co wywołało lawinę społecznego zaangażowania i wpłat na konto kampanii wyborczej Karola Nawrockiego.
Pierwszym dziś podejmowanym przez nas tematem będzie sytuacja finansów publicznych. Bardzo się cieszę, że jest z nami pan minister Domański. Myślę, że będziemy kiedyś na tej samej stronie z panem ministrem Domańskim w podręcznikach o kampaniach wyborczych
— powiedział prezydent Nawrocki.
Ja byłem tylko kandydatem, ale pan minister Domański uruchomił ten proces obywatelskiego zaangażowania wielu Polaków, którzy sprawili, że mogłem prowadzić moją kampanię wyborczą, której nie mogłem prowadzić w związku z środkami finansowymi, które nie zostały wbrew prawu przewidziane na moją kampanię wyborczą. To sprawiło, że miliony Polaków i Polek sfinansowało moją kampanię wyborczą, za co mam okazję podziękować
— dodał.
