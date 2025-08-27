Wideo

To trzeba zobaczyć! Prezydent Nawrocki pyta ekipę Tuska o 100 konkretów! "Czy one pozostają dla państwa nadal aktualne?"

Trwa Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa odniosła się do 100 konkretów, które ekipa Tuska obiecała spełnić w trakcie pierwszych 100 dni po objęciu rządów! „Byłbym też zobowiązany, jakby państwo ministrowie zaktualizowali swoje 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. 12 gwarancji Trzeciej Drogi czy programu Lewicy. Z takim założeniem i z taką informacją, czy one pozostają dla państwa nadal aktualne, czy wokół nich musimy szukać rodzaju porozumienia, które wpłynie na system legislacyjny państwa polskiego” - powiedział prezydent.

Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego dziś odbywa się Rada Gabinetowa. Przedmiotem obrad Rady jest stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa. W posiedzeniu Rady uczestniczy premier Donald Tusk i jego ministrowie.

Prezydent o 100 konkretach ekipy Tuska

Prezydent Nawrocki odniósł się do swojego programu z kampanii wyborczej. Przekazał, że może go przesłać premierowi, w celu obrania wspólnej strategii na nadchodzące lata.

Prośba do pana premiera i do państwa ministrów. Wiem, że reprezentujecie różne środowiska polityczne, ale myślę, że zaktualizowanie naszych zobowiązań i programów działania na najbliższe lata byłoby tym, co bardzo by nam pomogło. Mój plan 21, program dla Polski, z którym szedłem do wyborów prezydenckich jest wciąż aktualny, ale ze względów formalnych mogę panu premierowi go jeszcze raz wysłać, jeśli pan premier sobie tego życzy

— powiedział.

Prezydent zwrócił się również do poszczególnych środowisk, które tworzą rząd.

Byłbym też zobowiązany, jakby państwo ministrowie zaktualizowali swoje 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. 12 gwarancji Trzeciej Drogi czy programu Lewicy. Z takim założeniem i z taką informacją, czy one pozostają dla państwa nadal aktualne, czy wokół nich musimy szukać rodzaju porozumienia, które wpłynie na system legislacyjny państwa polskiego. Taka konkretna mapa drogowa sprawiłaby, że i prezydent byłby poinformowany o tym, co dla państwa jest aktualne z programu, z którym szliście do wyboru parlamentarnych i tych zobowiązań wobec Polaków. Byłoby też wartościowe dla mnie jako dla prezydenta Polski

— dodał.

