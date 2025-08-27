Trwa Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa odniosła się do 100 konkretów, które ekipa Tuska obiecała spełnić w trakcie pierwszych 100 dni po objęciu rządów! „Byłbym też zobowiązany, jakby państwo ministrowie zaktualizowali swoje 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. 12 gwarancji Trzeciej Drogi czy programu Lewicy. Z takim założeniem i z taką informacją, czy one pozostają dla państwa nadal aktualne, czy wokół nich musimy szukać rodzaju porozumienia, które wpłynie na system legislacyjny państwa polskiego” - powiedział prezydent.
Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego dziś odbywa się Rada Gabinetowa. Przedmiotem obrad Rady jest stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa. W posiedzeniu Rady uczestniczy premier Donald Tusk i jego ministrowie.
Prezydent o 100 konkretach ekipy Tuska
Prezydent Nawrocki odniósł się do swojego programu z kampanii wyborczej. Przekazał, że może go przesłać premierowi, w celu obrania wspólnej strategii na nadchodzące lata.
Prośba do pana premiera i do państwa ministrów. Wiem, że reprezentujecie różne środowiska polityczne, ale myślę, że zaktualizowanie naszych zobowiązań i programów działania na najbliższe lata byłoby tym, co bardzo by nam pomogło. Mój plan 21, program dla Polski, z którym szedłem do wyborów prezydenckich jest wciąż aktualny, ale ze względów formalnych mogę panu premierowi go jeszcze raz wysłać, jeśli pan premier sobie tego życzy
— powiedział.
Prezydent zwrócił się również do poszczególnych środowisk, które tworzą rząd.
Byłbym też zobowiązany, jakby państwo ministrowie zaktualizowali swoje 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. 12 gwarancji Trzeciej Drogi czy programu Lewicy. Z takim założeniem i z taką informacją, czy one pozostają dla państwa nadal aktualne, czy wokół nich musimy szukać rodzaju porozumienia, które wpłynie na system legislacyjny państwa polskiego. Taka konkretna mapa drogowa sprawiłaby, że i prezydent byłby poinformowany o tym, co dla państwa jest aktualne z programu, z którym szliście do wyboru parlamentarnych i tych zobowiązań wobec Polaków. Byłoby też wartościowe dla mnie jako dla prezydenta Polski
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738797-prezydent-nawrocki-pyta-ko-o-100-konkretow-co-aktualne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.