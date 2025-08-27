Ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko w bezczelny sposób obrażał polskiego prezydenta Karola Nawrockiego na antenie Polsat News. Określił zachowania polskiej głowy państwa jako zachowania Pahana, czyli przywódcy kryminalnego w rosyjskich więzieniach. Reagowała prowadząca program Agnieszka Gozdyra, podkreślając, że Ukraińiec przekroczył granice obrażając w taki sposób polskiego prezydenta. Żadna refleksja jednak nie nastąpiła. „Niejaki Witalij Mazurenko określając zachowanie Pana Prezydenta Karola Nawrockiego zachowaniem ‘pachana’ - co w rosyjskich więzieniach oznacza przywódcę kryminalnego, powinien być z urzędu ścigany za publicznie znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - zaznaczył na platformie X Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego
— wypalił na antenie Polsat News ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko.
Na słowa te zareagowała prowadzącą rozmowę Agnieszka Gozdyra.
To jest obraźliwe dla głowy państwa polskiego i wydaje mi się, że powinien pan się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu. Porównuje pan polskiego prezydenta do osoby z więziennego otoczenia. To jest przekroczenie granicy
— zaznaczyła.
Nie uważam, że to przekroczenie granicy. Ja porównuje zachowania konkretnej osoby, nie chce podważać instytucji prezydenta. Jego zachowanie uderza w bezbronnych ukraińskich imigrantów.
— grzmiał Ukrainiec.
Bugucki: Mazurenko powinien być ścigany za znieważenie prezydenta
Zachowanie ukraińskiego dziennikarza powszechnie oburzyło polską opinię publiczną. W ostry sposób skomentował tę sytuację m.in. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.
Niejaki Witalij Mazurenko określając zachowanie Pana Prezydenta Karola Nawrockiego zachowaniem „pachana” - co w rosyjskich więzieniach oznacza przywódcę kryminalnego, powinien być z urzędu ścigany za publicznie znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
— napisał na platformie X Zbigniew Bogucki.
To zachowanie Ukraińca, który otrzymał polskie obywatelstwo dobitnie potwierdza słuszność inicjatywy Prezydenta RP w zakresie wydłużenia do 10 lat okresu stałego przebywania w naszym kraju po którym dopiero można ubieć się o polskie obywatelstwo. Polskie obywatelstwo powinno być wyjątkowym zaszczytem i zobowiązaniem do stawiania na pierwszym miejscu Polski i jej interesów, przestrzegania prawa polskiego, a także szacunku dla mających mandat z woli Narodu konstytucyjnych władz Rzeczypospolitej
— podkreślił szef Kancelarii Prezydenta.
Ten przypadek jest asumptem do rozpoczęcia poważnej dyskusji nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów regulujących odebranie obywatelstwa nabytego przez naturalizację np. na wzór rozwiązań obowiązującej w USA, Niemczech, ale także w innych krajach. To jednak wymaga zmiany Konstytucji RP i również z tego powodu uzasadnione jest stanowisko Prezydenta Nawrockiego, aby zacząć pisać nową Konstytucję
— zaznaczył Bogucki.
CZYTAJ TAKŻE:
— Skandal! Ukraiński dziennikarz obrażał prezydenta Nawrockiego. „To nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana”
— Mocna riposta rzecznika prezydenta na atak prezesa Związku Ukraińców w Polsce: Po jego wypowiedzi strzeliły korki od szampana na Kremlu
tkwl/Polsat News/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738786-bogucki-mazurenko-powinien-byc-scigany-za-swoje-slowa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.