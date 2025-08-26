„Jeśli ktokolwiek miał jakieś wątpliwości, że pożyteczni idioci wspierają antagonizmy podsycane przez cynicznych polityków, to po dzisiejszych wypowiedziach, tych wątpliwości mieć już nie powinien” - napisał na platformie X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Odniósł się tym samym m.in. do haniebnych słów, jakie padły na antenie Polsat NEWS z ust ukraińskiego dziennikarza Witalija Mazurenko.
Mazurenko był gościem programu Agnieszki Gozdyry na antenie Polsat NEWS. Dyskutowano w nim m.in. o zawetowaniu przez prezydenta Nawrockiego ustawy o pomocy Ukrainie. Dziennikarz, gdy zabrał głos, zaczął w obrzydliwy sposób obrażać prezydenta Nawrockiego. Na jego słowa zareagowała Gozdyra, który zasugerowała, że ten powinien przeprosić za swoją wypowiedź, ale Mazurenko z tej sposobności jednak nie skorzystał. Jego występ wywołał lawinę oburzenia, a odniósł się do niego, choć nie wprost, rzecznik prezydenta.
CZYTAJ WIĘCEJ: Skandal! Ukraiński dziennikarz obrażał prezydenta Nawrockiego. „To nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana”
Jeśli ktokolwiek miał jakieś wątpliwości, że pożyteczni idioci wspierają antagonizmy podsycane przez cynicznych polityków, to po dzisiejszych wypowiedziach, tych wątpliwości mieć już nie powinien. A na pytanie w czyim to jest interesie, odpowiedź jest oczywista…
— napisał rzecznik prezydenta.
